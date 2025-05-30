《鬼宮》結局倒數！13集搶先看：苞娜宣示主權「不只是兄妹」，陸星材笑很開心～

下週即將走入結局的《鬼宮》，劇情已在收尾階段，今晚（30日）將播出第13集，兩支搶先看片段釋出。

13集預告《光暗文集》撰寫之王室秘密公開，八尺鬼原來是百年前龍潭谷居民們憤恨的集結體，與衍宗大王百年前恩怨揭曉。汝里（苞娜／金知妍飾演）和姜哲（金英光、陸星材飾演）都看見了尹甲的鬼魂（陸星材飾演），姜哲完全不解八尺鬼為何放走尹甲，看起來就是陷阱，八尺鬼要利用尹甲枉死且被姜哲佔據身體的冤屈。



第一支搶先看片段則是汝里持續祭拜尹甲，心裡想著應該沒看錯，但又找不到尹甲的魂。汝里決定要先找到尹甲的魂，接著再把尹甲的身歸還……「歸……歸還……」汝里見到前來的姜哲時，猶豫了。遠方尹甲正看著汝里和姜哲的互動而不安。



網友留言討論「尹甲可憐，姜哲也可憐……」、「金知妍的中低音非常適合劇情……」、「汝里短暫望著姜哲的模樣，不知為何流露淒涼的神情……姜哲與尹甲，已經讓人開始哽咽了ㅠㅠㅠ左右為難」、「尹甲聰明又善良，見到姜哲對媽媽也很好的話，希望他會幫忙除掉八尺鬼」、「姜哲和尹甲好像都要離開汝里了，真遺憾」、「尹甲大人和姜哲都要幸福啊」、「八尺鬼別把我們善良的尹甲大人弄成這樣」、「甲兒成仙吧ㅠㅠ」……等等。

若說第一支搶先看是緊張氛圍，第二支搶先看倒有趣許多。崔原優大監女兒崔仁善（申瑟琪飾）為父親的心事詢問尹甲，崔仁善先感謝姜哲救了自己，姜哲說是汝里救的，崔仁善卻回答已從莫今那聽聞，像是不情願地勉強向汝里道謝。汝里見她態度不太開心，姜哲也發現了。當仁善問起兩人明明是同鄉兄妹般的關係，一句「男女應有別」話中有話，汝里乾脆宣示主權了，端茶的時候刻意秀戒指：「因為大人和我，不只是兄妹的關係。」姜哲聽了笑得很開心。



網友留言「汝里好可愛，手上的戒指ㅋㅋ」、「姜哲笑起來怎麼這麼好看」、「汝裡的手用力的樣子太搞笑了，太可愛」、「姜哲對汝里的反擊感到很欣慰」、「瑟琪也很漂亮」、「很好地表現了『那個男人是我的人，那個男人是我的愛人』」、「看來汝里不管做什麼，在姜哲眼裡都很可愛」、「是戀人吧（愛心愛心）」……等等。

《鬼宮》第13集將在今晚播出，香港觀眾可於Viu收看。

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