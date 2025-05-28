aespa Karina「紅色＋2」服裝引發政治色彩爭議！SM娛樂正式立場：「只是分享日常，沒有其他意圖」

女團 aespa 成員 Karina 日因一則貼文，意外捲入政治色彩爭議，今日經紀公司SM娛樂出面進行解釋。

今日（28）下午，SM娛樂通過正式立場表示：「本公司藝人 Karina 的貼文讓大家擔心，對此表示歉意。」

SM娛樂表示：「Karina 只是在 SNS 上上傳日常內容，完全沒有其他目的和意圖，在意識到存在誤會後立即刪除了貼文。對於無意中讓大家擔心的部分，真心感到抱歉。今後，本公司也將更加注意和努力避免類似事件的發生。希望不要再發生藝人的意思被扭曲、以特定意圖消費的事情，本公司也會盡全力保護包括 Karina 在內的所有藝人。」



此前，Karina 27日在自己的 SNS 上上傳在日本拍攝的日常照片。她穿著外套上有著紅色數字「2」，貼文內容上則是紅色的玫瑰表情符號，讓人聯想起6月的「玫瑰大選」和特定政黨候選人。在引發爭議後 Karina 刪除了該貼文，今日（28）也通過粉絲平台 Bubble 上傳「讓 MY （粉絲名）擔心了真的很抱歉，我真的沒有那樣的意圖。我覺得應該親自來解釋，以後我會更加注意自己的言行，很抱歉讓各位擔心了。」的道歉文章。



（＊相關新聞：偏偏是這個顏色、這個數字！aespa Karina意外捲入大選前政治爭議）

而SM娛樂發布正式立場後，也立即在 the qoo 引發熱烈討論，留言已突破千則，韓網友：「應該昨晚上傳啊 已經晚了」、「是在正式入場之前發 Bubble 的啊？ 原來是和公司商議好的」、「刪除和辯解都太晚了」、「在娛樂公司工作應該很辛苦」、「到底有多固執？現在才有正式立場...」、「SM職員們加油吧」、「應該在國民力量咬住之前做啊」、「 Bubble 剛發完就出新聞了，公司已經盡力了」、「聽說本人沒什麼想法，只是職員們受苦了」、「公司的立場文看起來更有誠意」、「昨天晚上應該也能解決」、「粉絲們最可憐 嗚嗚嗚」等等。

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