偏偏是這個顏色、這個數字！aespa Karina意外捲入大選前政治爭議

女團aespa成員Karina近日因一則社群媒體貼文，意外捲入政治色彩爭議。

5月27日，Karina在個人SNS上分享了一系列生活照，照片中記錄了她在日本度過的日常時光。 引發爭議的是她穿著黑紅色、印有巨大數字「2」的夾克的照片。由於貼文上傳時間恰逢韓國第21屆總統選舉前一週、第三場候選人辯論當天，一些網友便將此解讀為Karina公開支持使用紅色作為象徵色、選票號碼為2號的國民力量黨候選人金文洙。這一解讀很快透過網路擴散開來，掀起熱議。 支持與批評的聲音交織，有人認為Karina是有意表態，也有人覺得只是過度解讀。



更引人注目的是，國民力量黨的發言人也透過社群平臺發文，配上aespa的照片和歌曲《Supernova》、《Armageddon》，寫下「SHOUT OUT TO」以示喜悅。 然而相關內容目前同樣已刪除。 與此同時，國民力量黨水原市黨協委員長李秀貞（音譯）出面為aespa成員Karina辯護，在個人SNS上留言「虛偽者們的圍剿，沒必要在意，對受害者的二次傷害可能會很嚴重，但我們要一起撐過去。 」



事情愈演愈烈，Karina最終刪除了照片，但外界普遍已將這件事視為超越單純時尚，而是暗示政治的訊號，與近來多位藝人公開表態支持特定候選人的風潮相呼應。



在Karina的社群帳號下，甚至出現了部份支持特定候選人的留言，引發部份網友批評她「即便無意，也不應給出容易被誤解為政治立場的訊號」。 每逢選舉季，演藝圈的「政治色警報」總會響起。 儘管有藝人選擇明確表態，更多人則傾向於避免引發爭議，甚至刻意穿著無彩色服裝、以握拳代替V字手勢等，謹慎度過選舉期間。

不過，也有聲音認為，藝人的一舉一動若動輒被放大為政治表態，恐怕已淪為「過度檢視」甚至是「網路暴力」。 不少人主張，除非藝人明確公開表態支持某政黨，否則僅從穿著打扮或日常動態去揣測政治立場，未免太過苛刻。



目前，大眾的目光聚焦在Karina接下來是否會親自打破沉默，為這場突如其來的政治風波劃下句點。

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