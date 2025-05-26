SEVENTEEN 用10年書寫K-POP歷史！十週年華麗回歸，成員：「淨漢和圓佑不能一起，真是可惜」

人氣男團 SEVENTEEN 在昨晚舉行了大型回歸的舞台計劃，得到熱烈迴響，成員珉奎對於正在服兵役的成員們，無法一起在台上慶祝十週年而感到遺憾。

5月25日晚上7點，為紀念 SEVENTEEN 出道10週年而舉行的大型企劃《BURST STAGE》在首爾市瑞草區蠶室橋一帶盛大展開。

當天除了正在服兵役的成員淨漢與圓佑，其餘11名成員悉數登台演出。SEVENTEEN 成員們也表達了無法以完整體一同慶祝十週年的惋惜之情。



成員珉奎表示：「今天淨漢哥和圓佑哥因服兵役無法參與，真的很可惜。不過在正規五輯裡也收錄了兩位哥哥參與的 solo 歌曲，請大家多多期待。」Vernon 則補充道：「這次《HAPPY BURSTDAY》中除了三首團體曲之外，還收錄了13位成員的 solo 歌曲，請多多期待。」

對於表演場地，勝寛表示：「我們是第一個在蠶室橋上舉辦演唱會的K-POP團體，能在代表韓國的漢江與蠶室橋上演出，真的別具意義，這都是多虧了粉絲 CARAT （克拉）們。」



主打歌〈THUNDER〉由WOOZI作詞作曲，S.COUPS 也參與製作。WOOZI 首次公開創作背景：「這首歌對我來說意義非凡。創作了十年後，曾一度懷疑自己是不是不行了，但這首歌就像閃電般的靈感突然降臨而誕生。」勝寛補充道：「哥這次竟然是因為10週年而受到啟發，真的很神奇。」



珉奎介紹新專輯時說：「這張《HAPPY BURSTDAY》融合了幸福、爆發、釋放等多重意義。」Hoshi 補充道：「也代表我們接下來會更爆發性地活動，請大家拭目以待。」宣示了團隊將持續發光發熱。



此外，SEVENTEEN 將於今天5月26日發行第五張正規專輯《HAPPY BURSTDAY》。本張專輯收錄了主打歌〈Thunder〉、團體曲〈HBD〉、〈Bad Influence〉以及13位成員的個人曲目，內容相當豐富。

▼新歌〈THUNDER〉MV：（台灣時間5月26日16:55公開）



▼預告：



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