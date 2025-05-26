朴宝剑时隔9年出演《两天一夜》，「好男人的代名词：宽植」来啦！

因韩剧《苦尽柑来遇见你》相当热门，节目中都会替好男人加上「宽植」这个形容词，这次「真正的宽植」出现了——朴宝剑与李相二联手出演《两天一夜》。

25日播出的 KBS2 综艺节目《两天一夜》第四季中，节目成员们来到全罗南道丽水旅行，演员嘉宾朴宝剑与李相二也参与其中，展开一段有趣的旅程。



这集特辑名为「饭Boy」，取自两人即将於31日首播的新剧《Good Boy》，节目以品尝丽水美食为主题，进行团队对抗赛。



开场录影时，成员们突然被要求玩拔河游戏，为了有受伤在身的曹世镐，连 DinDin 也被排除参与，重新凑足人数后开始准备比赛。就在这时，朴宝剑与李相二突然登场，令成员们措手不及，还来不及寒暄便直接投入游戏。

柳善皓拿出自己的手机喊道：「前辈，我手机桌布真的就是您耶，哇，好神奇！」一边目不转睛地盯著朴宝剑，一边抓住拔河绳。朴宝剑被分到文世润、柳善皓、DinDin组，在文世润的协助下轻松取胜。比赛结束进入录影休息时间，他还与成为「成功粉丝」的柳善皓亲切交谈，场面十分温馨。



随后，成员们正式欢迎朴宝剑与李相二。「你们怎么跑到这么远的丽水来了？」一边关心他们的舟车劳顿，一边开玩笑说：「等钟旼哥度蜜月时你们再来一次也行！」金钟旼听了笑说：「那我是不是不要去度蜜月啊？」

睽违九年再度出演《两天一夜》的朴宝剑，也提到最近文世润在 KBS2 综艺节目《The Seasons－朴宝剑的Cantabile》中进行了爆笑的模仿桥段，他说：「真的太好笑了，我才决定出演。」

制作单位透过另外播出的 VCR 说明前因后果——原来曹世镐作为「曹南地带」成员出演了《朴宝剑的Cantabile》，当时《两天一夜》的制作组前去探班并与朴宝剑见面，结果是朴宝剑主动提出想出演《两天一夜》，制作组听了欣喜万分，马上发出邀请。

朴宝剑也回忆起九年前参与节目的情景。金钟旼则爆料：「我当时差点因为他送命！」原来那回是因为朴宝剑一直想玩游乐设施，「不管谁想玩我都不会陪，但因为是宝剑我才勉强去的！」让众人笑成一片。

朴宝剑还透露：「我一直想再来《两天一夜》，但如果我一个人来，游戏人数就会对不上。刚好新剧《Good Boy》即将开播，就问了相二哥，他也很爽快地答应了。」



李相二也相当受到欢迎，他表示：「我对这个人（朴宝剑）真的很有信任感，他做的每一件事我都觉得有原因、有意义。」语气中满是信赖，引发现场爆笑。

曾出演《朴宝剑的Cantabile》的 DinDin 也补充：「那次录完之后，我三个礼拜脑海里都是朴宝剑。他做的每一件小事，都让人难忘。」还说：「录影那天，他居然主动走过来说『我昨天回家路上把你的专辑整张听完了，这首歌我好喜欢，你可以弹钢琴让我唱吗？』然后真的唱了我的歌！」让 DinDin 感动不已。

在之后的录影和游戏中，朴宝剑仍然展现出不动如山的外貌、风度与谦逊，让成员、制作组与观众都为之倾倒。说他是「真正的宽植」也不为过。



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