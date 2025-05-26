和朴寶劍因《Good Boy健將聯盟》結為好友，許城泰嫉妒「朴寶劍湯餐廳」：是我先看到的！

JTBC由朴寶劍、金所泫與許城泰（許成泰）等人主演之新戲《健將聯盟》（Good Boy）即將在本週31日首播，許成泰昨（25）日再次來到《我家的熊孩子》，宣傳《健將聯盟》聊到了因戲結為好友的朴寶劍。

許城泰介紹《健將聯盟》不忘提醒：「最重要的是朴寶劍有演。」笑翻現場。提到朴寶劍，他透露自己都會介紹美食店給朴寶劍，笑說「即便他賺得多，但自己是哥哥還是要付錢」，更說：「一開始都是我結帳，之後會見機行事了。」再次引起眾人大笑。



他還說《健將聯盟》是在釜山拍攝，而自己是釜山人，會帶朴寶劍道某個很常去的豬肉湯飯店，老闆從來不知道自己去過，結果某天竟看到店裡掛了朴寶劍的照片和簽名！朴寶劍日本粉絲還當作打卡點相當愛去，許城泰委屈(?)地說：「我去了三、四年了！」主持人申東燁幫腔：「如果去了朴寶劍打卡店要知道，那裡原本是許成泰打卡店！」許成泰笑倒，說老闆現在已經知道了。



喜愛各種迷因、Challenge舞蹈的許城泰，以前就在《熊孩子》表演過Wanna One〈Pick Me〉，這次又帶來NCT Mark solo曲〈1999〉芭蕾版！而過去他以《魷魚遊戲》爆紅開始上各大綜藝節目時經常害羞，現在已幾乎看不太到他害羞模樣了，還能游刃有餘接主持人的哏呢！



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▼附上「朴寶劍湯飯店」旅遊資訊

장터국밥

營業時間：週一至週六09:30～19:30，週日公休

地址：釜山西區九德路118號街12（부산 서구 구덕로118번길 12）

電話：051-241-4549

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