自称「雨女」演员金贤珠睽违23年为公益来台 应援咖啡厅与老粉叙旧大聊2小时并说「我很感动！」

曾演出《玻璃鞋》《Undercover》《地狱公使》等电视剧，丝毫看不出年龄的气质冻龄女星金贤珠为公益活动抵台并举办粉丝见面会，睽违23年再度登台，更为粉丝提前抵台，先抵达粉丝们为她布置的应援咖啡厅，并与大家大聊了2小时，席间甚至感动落泪，真性情宠粉的金贤珠更用中文说著「我很感动！」。

一出场就展现气质满点的金贤珠，被现场媒体大赞太冻龄，请他分享保养秘诀，他先是表示谢谢大家的称赞，因为自己的职业本身就是时常需要出席公开场合，所以的确在管理外型上面需要花点心思，但是他也是个很爱吃的人，管理对他来说实在不容易，他表示自己尽量吃简单的原型食物，并且以少量多餐慢慢进食来管理自己，除了食物，金贤珠更提到时常保持好心情也是非常重要的一环。



本次金贤珠受到公益团体邀请来台，身为公益大使的他也希望藉由一己之力唤醒社会力量，一同关怀弱势儿童并且传爱到全世界。听闻台湾近期有些令人惋惜的虐童事件，金贤珠也表示这些新闻总是令人相当心痛，并且根本是不应该发生的，这不仅是家庭的责任，更是社会需要正视的问题，希望大家能够一起去改变它。



睽违23年来台却遇到大雨天，金贤珠笑称自己是雨天出生的「雨女」，很喜欢下雨天，甚至所到之处还会自带雨水，所以本次出发来台前，他查过天气应该是晴天，但是来台后发现星期天应该是一整天阴雨不断的日子，也让他不禁担心粉丝们是否因此不想出门了。他还提到自己曾去非洲探视，虽然当时非雨季，但在他一抵达机场，就下起了大雨。



金贤珠也难忘23年前离台前曾尝试过麻辣火锅，回到韩国后他也常常煮火锅来吃，甚至家中还自备了鸳鸯锅的专用汤锅，他大赞这个设计太聪明了，爱吃辣的人同时可以吃到两种口味，不吃辣的人也可选择白汤。这一趟一抵台，金贤珠也立即去品尝了火锅的美味。稍晚将举办的见面会中，金贤珠也用心准备了一首歌曲将送给台粉做为惊喜礼物，并期待与大家的近距离互动。



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