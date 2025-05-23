韓佳人暖心資助經濟困難的工作人員2千萬韓元：「擔心他沒有錢不敢離職」

演員韓佳人近來時常透過YT頻道影片傳達近況，在最新的影片中她提到了自己曾資助工作人員2千萬韓元的往事。

日前公開的韓佳人YT頻道《自由夫人韓佳人》影片中，討論到結婚前的延政勳，為了吸引韓佳人有什麼特別的方式以及秘訣？並且指明是「首度公開」，令大家相當好奇。當日韓佳人與老公延政勳，以及幾位很熟的工作人員們一起吃飯閒聊，其中有位工作人員公開了韓佳人助人的美談，而成為話題討論。



該工作人員表示，當時正為了經營店鋪感到很辛苦，思考著要不要離職。當時韓佳人突然一直追問他的狀況，當時這位工作人員也才剛買了車沒多久，與韓佳人分開後她就往工作人員的帳戶裡直接轉帳了，並且還是不小的數目，轉了2千萬韓元（相當於新台幣約45萬元），原來她是擔心工作人員會因為經濟緊縮而連離職都不敢提出。



韓佳人想起這件事情也語帶哽咽，她表示真的眼淚快流下來了，自己與工作人員是一起度過了艱難的時期，她不好過的時候也是由工作人員陪著她一起度過，大家的關係似乎已經超越了藝人與工作人員，是無論什麼話都相互分享的關係，自己是以這樣的心情轉帳給她。



另一位工作人員也提到韓佳人暖心之舉，他說自己當時有一陣子需要常常到海外出差，不過他卻有搭乘飛機的恐懼症，很不想搭乘14小時的長途飛行到克羅埃西亞，韓佳人擔心他在飛機上不舒服，特別來到機上化妝室前跟他聊了好幾個小時，雖然早就認為韓佳人是個好人，但是對人好的程度似乎在大家想像之上，工作人員也表示韓佳人是一位可以盡情傾吐，可以深交的好朋友。



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