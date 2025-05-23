不受「私生子争议」影响！郑雨盛&玄彬新剧《韩国制造》年内上线，与姜栋元&全智贤《风暴圈》并称「下半年野心之作」

演员郑雨盛去年被爆与女模特未婚生子但不打算结婚，令其维持多年的好形象引起争议，也为他和玄彬主演的Disney+剧集《韩国制造》蒙上阴影。 对於私生活问题，Disney+今日第一次做出表态。

今日上午，Disney+於首尔江南区的华特迪士尼公司韩国总部举行了 Open House开放日活动，主旨在於分享Disney+今后的本地内容策略及预计公开的作品。 出席活动的有韩国本地内容总负责人崔然佑（音）、《韩国制造》制作公司HIVE Media Corp代表金元国，以及《杀人者的购物中心》制作公司Merry Christmas代表刘正勋（音）。

崔然佑介绍了於今年下半年即将上线的作品，包括全智贤、姜栋元主演的《暴风圈》，玄彬、郑雨盛等主演的《韩国制造》，梁世宗、柳承龙、林秀晶等主演的《下流大盗》，路云、辛睿恩、朴栖含等主演的《浊流之争》，以及池昌旭、D.O.（都敬秀 ）、李光洙等主演的《操控游戏》。







其中，《暴风圈》和《韩国制造》均被崔总负责人誉为下半年的野心之作。 《暴风圈》由全智贤与姜栋元主演，讲述身为外交官兼前联合国大使的「徐文珠」（全智贤 饰）与来历不明的特别探员「山浩」（姜栋元 饰）一同追查巨大事件背后真相的故事，从规模到叙事都值得期待。



由玄彬与郑雨盛主演的《韩国制造》是禹民镐导演在《万恶新世界》《南山的部长们》《哈尔滨》等电影作品后首次执导剧集作品，背景设定在1970年代，讲述对财富与权力雄心勃勃的男子「白冀兑」（玄彬 饰），与试图阻止他的正直检察官「张健荣」（郑雨盛 饰）之间的对立故事，以强烈的剧情张力和壮阔的视觉呈现韩国近现代史中的重大事件。 金元国代表称，这部剧在Disney+的支援下投入了HIVE Media Corp全部制作人力，公开后将会令K-Contents的版图发生巨大变化。



金秀贤和曹宝儿主演的《山寨人生》原本计划今年第二季度上线，但因为金秀贤卷入争议事件，已决定无限期延后。 考虑到郑雨盛也因私生子引起争议，令人难免担心《韩国制造》的公开与否。



对此，Disney+方面表示：「因为是演员的私生活问题，难以做出回应。」

此外，去年11月D社爆料称郑雨盛与模特文佳庇有一子，郑雨盛随即承认是非婚生子女，并表明虽然不会结婚，但会尽到作为父亲的责任。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻