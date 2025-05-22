金赛纶家属反击恋情谣言：不是乱来的人，请停止二次伤害

已故演员金赛纶的家属针对近日有报道指称她於2018年曾与某偶像团体成员交往一事，公开表示强烈不满，并谴责这类「歪曲事实的报导」，呼吁尊重逝者隐私，停止无端揣测。

金赛纶的家属代表於5月22日接受《韩经.com》电话采访时指出：「赛纶绝不是一个生活混乱的人。 她在与人交往时总是非常真诚，也一直是个性爽朗、朋友中多为男性的女孩。」

家属进一步透露，金赛纶在与金秀贤交往期间，全心投入这段感情，几乎没有心力再去认识其他人。

对於最近网路上关於她过往感情的爆料与揣测，家属表达了深切忧虑：「我们正遭受来自部份媒体和YouTuber的困扰，他们利用这些失实内容无限制地散播消息，对家属造成极大伤害。」



家属代表强调，无论相关内容是否属实，对一位刚离世不久的演员进行无节制的私生活揭露，「等同於让逝者死第二次」，并呼吁外界停止伤害性的报导与炒作。



21日，韩媒「Money Today」踢爆金赛纶大约在2018年与年长的知名偶像成员A某交往。 两人在2019年初短暂分手，后於2022年初至中期重新联系，当时正值金赛纶因酒驾事故而遭遇舆论风波。 据悉，A某当时曾向生活陷入困难的金赛纶借出巨款支援她。 同时爆料金赛纶2019年与A某的交往、2021至2022年间与歌手WOODZ的恋情，以及2016年与2018年也各有不同男友，引爆韩网热议。

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