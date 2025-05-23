金賽綸遺作《吉他男》導演談故人：水杯裡的酒與車內的孤單，沒人看見的掙扎

曾在電影《吉他男》中與已故演員金賽倫合作的導演李善政，近日接受訪問時深情回憶這位年輕演員。

身兼《吉他男》主演、導演、製作、編劇、企劃及音樂的李善政，同時也是成元製藥的代表，他坦言即便金賽倫於今年2月離世後，仍強忍悲痛完成後期製作，只為履行兩人「一定要讓這部電影在電影院上映」的約定。 李善政表示：「我希望觀眾能記得金賽倫是名演員，而非捲入爭議的當事人。」

金賽倫曾因酒駕事故而陷入風波，當時的復出也引來不少冷眼與質疑。 儘管如此，李善政仍堅持相信她的演技，不顧部份工作人員擔心「主演風險太高，可能無法順利上映」的反對聲，堅定推進拍攝計劃。



他回憶初次見面時的情景，說：「原本有其他人選，但在見到金賽倫之後，我改變了想法。 她非常用心，第一次會面就把劇本讀得很仔細，也提出了不少創意點子。 對於這樣一部小成本電影，她展現出無比的熱情，讓我感動不已。 她那燦爛的笑容，我到現在都無法忘記。」為了全心投入拍攝，金賽倫還暫停了當時打工的咖啡廳工作。 李善政說，他記得金賽倫「在鏡頭前笑得燦爛，轉過身卻顯得非常疲憊」。

「她很在意別人的目光，沒在拍攝時幾乎都待在車裡，總是低調行事。 有時我們全劇組一起吃飯、喝點酒，她也只敢把酒倒在水杯裡喝，深怕被人發現。 看到她那麼小心翼翼，我真的很心疼。」

即使身處困境，金賽倫在拍攝時展現出專業態度，幾乎沒有出現NG。 「即便私下情緒低落，一進入角色就笑得燦爛。 那時我就想：這個人就是為了演戲而生的，是天生的演員。 她未來一定會成為更出色的演員，如今卻...... 真的太令人惋惜了。」



談到金賽倫驟逝的那一天，李善政仍難掩哀傷，自責未能更深入了解她內心的痛苦。 她決定將電影主題曲、也是他親自創作的《沒有痛苦的世界》全數音源收益捐給韓國生命尊重希望中心，「也是為了紀念她」。「離開的人已經無法說話，但圍繞她的紛擾卻沒停過，這讓我更加難過。 對我來說，金賽倫永遠是那位笑得燦爛的演員。 我想透過這首歌記住她，而不是拿它來謀取任何私利。」

此外，《吉他男》講述了一位貧困的藝術家、無名的吉他手李基哲，加入了獨立樂團「火山（Volcano）」後展開的一段故事。 起初，基哲對一切都抱持著冷嘲與漠不關心的態度，拒人於千里之外，但隨著柳真（金賽綸 飾）以及樂團成員們真誠的付出，漸漸打動了他的心。 他逐漸喚回了早已遺忘的音樂感覺，再次站上舞台，帥氣地彈奏著吉他。 然而，他的過去卻不肯放過他。 纏繞著基哲與劉珍的陰影，也正悄悄逼近......電影將於5月30日正式在韓國上映！



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