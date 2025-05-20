BTS Jin & 湯姆·克魯斯夢幻合作成真：竟是好萊塢巨星主動提議！自拍變視訊通話，Jin全家沾光見巨星

防彈少年團（BTS）成員Jin近日在接受SBS Power FM《Wendy的Young Street》節目訪問時，分享了他與好萊塢巨星湯姆·克魯斯（Tom Cruise）在個人網路綜藝節目《Run Jin》（奔跑吧，碩珍）中的特別合作幕後花絮，引發粉絲熱議。

Jin坦言這次合作雖不是大型製作，但仍是非常難忘的經驗。 他表示：「跟阿湯哥並沒有做太多特別的事情，所以如果大家期待太高，可能會覺得『就這樣？』，我有點擔心這點。」但他也補充道：「我們聊了很多，我還給他推薦了晚餐餐廳呢（笑）。」



令人驚訝的是，這次的合作並非BTS方面主動邀請，而是來自湯姆·克魯斯方面的提議。 Jin透露：「不是我們去邀請的，是湯姆·克魯斯那邊說想出演，所以我們就根據這個情況來設計節目內容。」為此，Jin甚至提前到電影院觀賞了湯姆·克魯斯即將上映的新片。



在訪談中，Jin分享了最令他印象深刻的一個小插曲：這場見面剛好發生在韓國的「父母節」當天，他原本只是想跟對方拍張自拍照給媽媽看，沒想到湯姆·克魯斯竟直接說：「那就來個視訊通話吧！」於是Jin立刻打了視訊電話給家人，讓媽媽、爺爺、姨母、叔叔等全家人都與湯姆·克魯斯進行了驚喜視訊。 Jin的家人聽聞後又驚又喜，場面溫馨又搞笑。主持人Wendy也驚呼：「你家人一定超開心的吧？ 一輩子哪有機會跟湯姆·克魯斯視訊通話啊，這根本是最強的孝道吧！」



어머니

톰크루즈와 영상통화 하실 때 공연장에서

석진이 보셨을 때 pic.twitter.com/WC4DT7Zptf — 데어 (@HiThereJin) May 17, 2025

而事後湯姆·克魯斯在接受其他採訪時，被問及Jin，他也讚不絕口，稱讚「Jin極具天賦，工作也非常認真！」



와우.. 톰 크루즈 한국에서 달방 촬영하셨는데 너무너무 재능있고 보기만 해도 석진이가 재밌었다구, 재능이 넘치고 멋지다는 얘길 정말 많이 하시네 pic.twitter.com/mrOYEZqaUq — 클준 (@uRMyseason) May 16, 2025

另一方面，Jin也在5月16日發行了個人第二張迷你專輯《Echo》，持續展現他作為Solo藝人的音樂魅力。湯姆·克魯斯則於5月7日訪韓，宣傳即將上映的電影《不可能的任務：最終清算》（《碟中諜7》/《Mission： Impossible – Dead Reckoning》），該片已在韓國正式上映。 這次韓流偶像與好萊塢巨星的跨界交流，成為全球粉絲矚目的焦點。

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