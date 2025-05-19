BOYNEXTDOOR橫掃五月第3週 HANTEO 韓國音樂週榜，達成「All-Kill」的超狂紀錄～

人氣新生代男團 BOYNEXTDOOR 奪下 HANTEO CHART 音樂網 5 月第 3 週「週榜冠軍」的殊榮。

根據 HANTEO CHART 於 19 日上午 10 點公佈的 2025 年 5 月第 3 週週榜結果，BOYNEXTDOOR 同時登上世界榜與專輯榜的冠軍寶座。



BOYNEXTDOOR 以 1 萬 2960.04 分的世界指數榮登世界榜榜首。緊接著是 BTS 防彈少年團 JIN 以 1 萬 501.20 分名列第 2，ENHYPEN 則以 9951.87 分位居第 3。

▼ BOYNEXTDOOR 新歌〈I Feel Good〉MV，5月13日公開後，目前已累積3091萬觀看次數：



此外，BOYNEXTDOOR 也拿下週專輯榜冠軍，橫掃 5 月第 3 週週榜。他們的第 4 張迷你專輯《No Genre》以 115 萬 8283.80 分（銷量 108 萬 7010 張）的專輯指數奪冠。



週專輯榜第 2 名是 JIN 的第 2 張個人迷你專輯《Echo》，專輯指數為 94 萬 5706.44 分（銷量 72 萬 8070 張），第 3 名則是 MIYAO 首張迷你專輯《MY EYES OPEN WIDE》，專輯指數為 38 萬 3051.50 分（銷量 25 萬 5005 張）。

HANTEO CHART 的 5 月第 3 週週榜統計期間為 5 月 12 日至 18 日。世界榜是根據專輯、音源、認證、社群平台與媒體等面向的全球數據彙整而成，而專輯榜則以全球專輯銷售量計算出的專輯指數為依據公佈排名。

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