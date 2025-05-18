TXT成員之間玩「吃巧克力棒遊戲」引發熱烈討論！網：賣腐太嚴重VS我只看到勝負欲

總之我看得很開心就是了～！（封面是熱度最高的瞬間：TXT休寧凱&秀彬）

人氣男團 TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員們聚在一起，在人氣歌謠小吃部中挑戰打破其他團的「吃巧克力棒遊戲」（pepero game）最短紀錄，第一名是女團NMIXX的智友＆圭珍，吃到只剩下0.6cm的超狂成就。



不過，TXT成員們的勝負欲望也是相當強烈，一邊抗拒排斥，一邊卻又勇往直前，宇宙無敵矛盾的表現，也讓網友們看得是相當興奮又爆笑！XDD

▼討論度最高的休寧凱&秀彬：「秀彬為什麼要閉眼睛啦XD」、「休寧凱很像浪漫網劇中，很會kiss的男主」、「帥哥像帥哥進攻了！！」、「一邊抗拒一邊又想贏，笑死」、「請人氣歌謠繼續拍攝這個優秀的內容，謝謝了」、「賣腐太嚴重了吧」、「前面留言的那位，這是官方推出的節目內容，其他團也有挑戰這個遊戲喔」



TXT Hueningkai & Soobin pic.twitter.com/d3EWYiwEb3 — kpop moments that could kill achilleans (@kpopachillean) May 16, 2025

此外，杋圭＆太顯一組，休寧凱表現太好，再次跟然竣組隊挑戰，過程相當刺激好笑，下面有放正片，大家快去看！



▼挑戰從25:40開始：



▼ TXT 近期發行的全新數位單曲〈Love Language〉MV：



▼ 本來公司沒有宣傳計劃，但很想展示舞台給粉絲們看，所以還是有出演音樂節目，青春兼具誘惑力的表現，也引發了熱烈關注：



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