粉絲許願被他狂罵「閉嘴！」朱智勛被稱讚「很有趣」超開心用中文回應「謝謝」走下台感受粉絲熱情

剛以《外傷重症中心》白江赫一角獲得百想藝術大賞電視部門最佳男演員的朱智勛昨日輕便抵台，於5月17日晚間與台灣粉絲們見面，這也是他本系列見面會《JUNIVERSE》的首場演出。

朱智勛穿著白色繡有海軍船錨Logo的襯衫登場，立刻為大家帶來一首抒情歌曲，是歌手李笛所演唱的「Laundry」。前段歌曲朱智勛似乎還在熟悉現場氛圍，不過到了歌曲的後半段，朱智勛更加投入演唱，難得展現歌唱技巧，也贏得滿場掌聲。



朱智勛在台上也露出一派輕鬆的表情，可說是相當Chill，主持人問要怎麼樣能夠像他一樣成為Chill Guy呢？朱智勛覺得在韓國涼爽天氣之下散步就是件很Chill的事情，就像今日大家來參加見面會時也下著大雨一樣，關鍵是心態，只要我們看待世界所有事物都用Chill的方式來看就可以很愜意了。他表示最近愛上的運動是壺鈴，每天都會進行大約15到30分鐘的練習。



朱智勛也表示真誠就是一種帥氣的表現，自己覺得最帥氣的演員是鄭雨盛。沒想到被大家反問他的好友金南佶，他說南佶哥是可愛，也提到金南佶在韓國的見面會大約進行了五六個小時，網路上也有許多粉絲父母都喊話請金南佶放過他們的女兒，不過朱智勛說自己體力可能沒辦法撐到6小時，所以他還是希望進行2小時的見面會就好，希望粉絲了解他想與大家共度的心意。



問到朱智勛從影以來最喜歡的作品是什麼？他表示很難選擇，不過有時雖然他演得很過癮，但卻不見得是粉絲們最愛的作品，在沉思後他表示自己喜愛的作品是電影《北風》《兄弟情》以及《阿修羅》。問到朱智勛最想聽到的稱讚是什麼呢？他的回答出乎大家意料，是「很有趣」，他認為所有男人們都應該想逗人家笑，聽說最好笑的得分最高，雖然不是一個規定但似乎是男人間的潛規則，於是全場一起大呼「很有趣」，讓他開心地用中文回答「謝謝」。



朱智勛被問到有沒有印象深刻的名台詞？他覺得是「神啊！請相信我」，但這個答案馬上就被粉絲們打槍，大家說最喜歡的是他在《外傷重症中心》中白教授大呼的「閉嘴！」還有「肛門！跑起來！」朱智勛還特別在台上用中文大喊「閉嘴！」讓粉絲們超滿足。後續的便利貼QA橋段，也有粉絲許願被他大罵「閉嘴！」，朱智勛也相當投入大罵，場面非常逗趣。



朱智勛在下一段落更是直接走下台，在觀眾席繞了約6分鐘之久，希望跟所有粉絲們都一一擊掌與對視，他也提到如果在路上被認出來，他會很開心，也會大方與大家合照並簽名，還透露了他平時很喜歡在下午3點到6點左右在漢江散步，大家很有機會在路上捕獲野生朱智勛。最後，粉絲們也特別為5月16日生日的朱智勛獻上蛋糕慶生，並剪輯了許多朱智勛的精采獲獎片段，讓他有些哽咽，相當感動。



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