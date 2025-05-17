【韓網熱門】Red Velvet - IRENE & SEULGI新專預告照「牡蠣珍珠」被批暗示太露骨！公司火速刪除

女團Red Velvet小分隊IRENE & SEULGI將於26日發行第二張迷你專輯《TILT》，近日釋出多組預告照片，其中以「牡蠣珍珠」為首引起爭議。

一開始公開的預告照大多獲得好評，IRENE和SEULGI做了相似又不同的造型，令人聯想到雙生、互相依靠或對立等概念，獨特的影像風格引起不少期待。

直到公開這張「牡蠣珍珠」，令網路輿論氛圍開始轉向。 圖中是一隻剖開的牡蠣，內部擺放4粒珍珠，細看上面依次寫有英文「Take Me Too High」。



韓網友認為該畫面的性暗示過於直接和強烈，若以男偶像做類比的話，大概相當於把「流淌煉乳的香蕉」當做回歸預告照。



從這個爭議點開始，網友指出其他部份預告照也存在討論空間，例如一位成員將另一位成員按倒在地、用高跟鞋踩踏頭頸，還有以酒店臥房及地毯為背景的照片等。









有人認為IRENE & SEULGI本次概念十分新穎大膽，尤其在西方粉絲中頗受歡迎。 也有人懷疑她們刻意營造同志氛圍，也就是「Queerbaiting」（吸引性少數族群的誘餌），類似中文「賣腐」的含義。 加上「牡蠣珍珠」畫面，給人以直男視角消費女同志內容的不適感。目前SM娛樂已將該圖從SNS刪除。

韓國網友評論：

1. 但凡沒有牡蠣，這次的預告照都反響非常好...

2. 究竟是誰想到牡蠣的，太露骨、老土、流於表面了

3. 怎不乾脆用鮑魚呢？

4. 暗示要若隱若現才好，太過直接地硬塞給人，只會讓人反感...

5. K-POP的性暗示和對性吸引力的表現越來越嚴重了

6. 這不是19禁專輯，對未成年人而言也不算很好的方向吧

7. SM其實是那個SM嗎

8. 其實只有那張牡蠣有點噁心，其他的人物照片都很讚

9. 不過從留言來看，真正的Queer們反而很喜歡kk

10. 我喜歡Queer概念，但牡蠣真的超無語kkkk

11. 她們又不是真正的Queer，做這種概念就是Queerbaiting，純利用罷了

12. 我是Queer，感覺意圖太明顯了，反而令人不快

13. 我是Queer，就算只是作為概念來呈現，我也覺得很好。 畢竟還能在哪裡看到女女概念的內容呢

14. 是不是因為牡蠣能夠變換性別，所以具有象徵意義呢？ 在英美文學裡，有時會把牡蠣作為對性別認同混亂者的隱喻

15. 這哪裡是男性取向啊... 男人喜歡的女女情節首先得脫衣服，這一看就是瞄準女粉絲的，很多女生即便不是同志也喜歡那種曖昧危險的氛圍。而且Red Velvet粉絲本來就是女性佔壓倒性多數。

16. 男人之間也會搞一些bromance嘛，有什麼問題

出處：https://theqoo.net/hot/3740327464

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