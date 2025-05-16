【韓網熱門】「只有我對羅暎錫PD的家庭關係感到驚訝嗎？」已婚、女兒08年出生、差點當公務員

根據韓國維基百科「Namu Wiki」，羅暎錫的妻子是電視購物PD，女兒2008年出生，2021年羅暎錫出演Netflix《白種元醉話人生》曾提到女兒正在讀國一。

羅暎錫服兵役是在KATUSA，也就是美國陸軍附編韓軍。 （小編補充：KATUSA在韓國相當熱門，中籤率只有1：10且只能報名一次，英語要求TOEIC 780分、TEPS 299分、TOEFL IBT 83分、G-TELP 2級73分、FLEX 690分以上，好處是生活環境和活動時間相對自由）

羅暎錫讀書時成績很好，但沒有特別感興趣的學科和領域，只因父親說公務員是最佳出路，就讀了延世大學行政學系。 大學時期偶然接觸到話劇班活動，親自嘗試導演和表演，這時才醒悟該領域是其天職所在，決定改變職業方向。 當時的經驗給他留下非常深刻的印象和回憶，後來經常在各種採訪中提及，用他的話說，在話劇班活動時第一次感到自己活著。

原PO：「我一直想當然地以為羅暎錫是單身未婚人士，為什麼會這樣想呢...」



韓國網友評論：

1. 啥時候結婚的？

2. 居然是1976年出生的，驚

3. 他跟李瑞鎮一樣是四五十歲單身漢的感覺耶！？ ！

4. 我也以為他是老光棍...

5. 我還以為他是頂客... 原來有女兒，難怪很能跟上流行趨勢

6. 誒？他一看就是有婦之夫啊kkk

7. 有什麼好驚訝的嗎？ 早在《兩天一樣》就知道了kkk

8. 完全是養女兒的父親的模樣

9. 更令人驚訝的是居然只有一個女兒吧，總覺得至少應該有兩個kkk

10. 看《Biong Biong地球娛樂室》就感到他散發著養女兒的氛圍kk

11. 《新西遊記》安宰賢結婚時，羅暎錫關於結婚跟他聊了很多kkk那時就知道他結婚了

12. 他沒有單身的感覺，如果是未婚，以我國人民愛管閒事的特性，肯定天天問他怎麼還不結婚

13. 羅暎錫蠻經常提到女兒的kkkk沒有具體講太多，只是說「這個要給我女兒~」這樣

14. 羅暎錫還好啦，金泰浩領養小孩這件事比較震驚（金泰浩有兩個兒子，大兒子是親生，二兒子是領養）

15. KATUSA更令我驚訝，他拍《李瑞鎮的紐約紐約》時對美式早餐感到陌生，看起來就是跟外國人沒什麼交集的平凡韓國人啊

16. 更驚訝的是他住在濟州，總感覺他是常駐公司的精靈寶可夢

17. 在木洞教保文庫見過他和妻子一起買了小山一樣多的書kk

18. 大概七八年前在江村渡假村滑雪場的餐廳見過這對夫婦，當時坐在鄰桌，他真的是非常溫柔體貼的丈夫... 那時他已經是名人了，但還是親自去拿食物，邊吃邊開心地聊天，吃完還收拾東西，而太太就安靜地坐在那裡

19. 幾年前偶遇過，在合井Mecenatpolis Mall購物中心... 當時他太太跟女兒在吵架，他一臉失魂落魄的樣子站在旁邊

20. 在愛寶樂園兼職的時候就聽說他連女兒都是年票會員了，我還以為是大家都知道的事呢kkkk

出處：https://theqoo.net/hot/3738342550

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