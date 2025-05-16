《外傷重症中心》「黑道」賀營出身醫療世家：「爸爸跟姊姊都是醫師，媽媽曾擔任護理師」

曾演出《外傷重症中心》中「黑道」護理師一角的賀營，之前就因外表神似申世景備受矚目，她最近來到《新品上市便利餐廳》節目中，提到了自己的主修是美術，為何轉職成為演員的理由，以及她的超狂家庭背景。

5月16日晚間即將播出的KBS2TV《新品上市便利餐廳》節目中，由新進便利餐主廚賀營擔任嘉賓出演，自從賀營來過一次節目後，不僅大大被製作組稱讚，就連知名主廚李連福都將她稱為是本節目的寶藏。當日節目公開的影片則是她在一個月前開始獨自居住在單人套房的畫面，住處各角落都擺放著很有感覺的畫，原來都是出自賀營自己之手，她表示自己從小時候開始就一直走在美術的路上，她就讀藝術國中與高中，大學也是從梨花女子大學的西洋畫科系畢業的，主修美術已經超過10年。



當賀營從梨大畢業後，還前往紐約三大藝術大學之一的紐約SVA留學，到底是什麼樣的契機讓她成為演員？賀瑩表示在SVA留學的時候，也上了演技課程，那門課給她的經驗真的相當強烈，當時她的心中毫無懸念覺得自己必須演戲！並且是立刻成為演員！於是在她轉至學習演戲2年後就出道了，這樣的她，出道至今6年的時光也從配角逐漸走上主角的位置。



今年賀營以人氣韓劇《外傷重症中心》中的護理師一角而備受矚目，節目中成員也提到，聽說賀營出身醫療世家，父親與姐姐都是醫生，母親也曾經擔任過護理師，這是否對於她的演出有所幫助？賀營表示曾經在父母工作的醫院一邊打工一邊觀察著，感受到的氛圍似乎對於她之後的演出有了很大的幫助。



當日賀營也再度展現了驚人的料理實力，以大家最喜歡吃的泡麵為主題，用她特別的烹調法，並且同時醃漬辛奇，透露許多獨門訣竅。

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