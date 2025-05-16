虛擬男團 PLAVE 背後也是有真人的！對於私生活被侵犯一事，公司決定嚴正地採取法律行動

擁有高人氣的虛擬偶像團體 PLAVE 成員們，頻繁地因『私生行為』而嚴重影響了各自的生活，所屬公司 VLAST 透過官方表示：「我們持續監控針對 PLAVE 成員的侮辱、毀損名譽的惡意留言、藝人個資外洩行為，以及威脅藝人私生活的跟蹤性接觸行為（以下簡稱『私生行為』），並嚴正進行法律應對。」



「關於過去已進行的提告案件，我們已在刑事程序結束後收到承認民事賠償責任的判決，並將徹底執行相關程序。」接著補充：「本公司已對公開成員個資與侮辱等惡意發文者提出告訴，近期也已鎖定數名嫌疑人，正在全國範圍內展開調查。」

此外，PLAVE 也表示：「近期再度確認有針對成員持續進行的跟蹤行為，將向調查機關要求刑事處罰。像是分享成員的行蹤、私生活資訊、接近宿舍或車輛、未經允許拍攝照片等侵害私人領域的行為，無論基於何種理由，都無法被正當化。我們懇請各位粉絲一同努力，建立健康的粉絲文化。」



雖然 PLAVE 是虛擬偶像，但並非 AI，而是由現實中的真實人物在虛擬角色外型背後進行演唱與活動，團隊更以自行創作和編舞、展現獨特風格與魅力而聞名，相當有實力。因此具備法律上採取行動的正當性，而 VLAST 也持續透過公告說明其監控與法律對應的狀況。



目前，PLAVE（成員：諾亞、藝俊、斑比、銀虎、河玟）將發行首張日本單曲《捉迷藏》，正式進軍日本。月初時開設了官方日本粉絲俱樂部，揭開日本活動的序幕，實體專輯預計在 7 月 9 日正式發行。



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