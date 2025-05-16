虚拟男团 PLAVE 背后也是有真人的！对於私生活被侵犯一事，公司决定严正地采取法律行动

拥有高人气的虚拟偶像团体 PLAVE 成员们，频繁地因『私生行为』而严重影响了各自的生活，所属公司 VLAST 透过官方表示：「我们持续监控针对 PLAVE 成员的侮辱、毁损名誉的恶意留言、艺人个资外泄行为，以及威胁艺人私生活的跟踪性接触行为（以下简称『私生行为』），并严正进行法律应对。」



「关於过去已进行的提告案件，我们已在刑事程序结束后收到承认民事赔偿责任的判决，并将彻底执行相关程序。」接著补充：「本公司已对公开成员个资与侮辱等恶意发文者提出告诉，近期也已锁定数名嫌疑人，正在全国范围内展开调查。」

此外，PLAVE 也表示：「近期再度确认有针对成员持续进行的跟踪行为，将向调查机关要求刑事处罚。像是分享成员的行踪、私生活资讯、接近宿舍或车辆、未经允许拍摄照片等侵害私人领域的行为，无论基於何种理由，都无法被正当化。我们恳请各位粉丝一同努力，建立健康的粉丝文化。」



虽然 PLAVE 是虚拟偶像，但并非 AI，而是由现实中的真实人物在虚拟角色外型背后进行演唱与活动，团队更以自行创作和编舞、展现独特风格与魅力而闻名，相当有实力。因此具备法律上采取行动的正当性，而 VLAST 也持续透过公告说明其监控与法律对应的状况。



目前，PLAVE（成员：诺亚、艺俊、斑比、银虎、河玟）将发行首张日本单曲《捉迷藏》，正式进军日本。月初时开设了官方日本粉丝俱乐部，揭开日本活动的序幕，实体专辑预计在 7 月 9 日正式发行。



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