【韓網熱門】i-dle宋雨琦：「我們的演唱會為什麼要自費買票？」網意見不一：輕率無禮vs無可厚非

i-dle成員Minnie和宋雨琦近日做客《Salon Drip 2》，說到對公司的期望。 MC張度練提起Minnie自掏腰包1000萬韓元邀請100名親友看演唱會的事，宋雨琦說：「當時有一個Minnie Zone，泰國演唱會時姐姐的家人、熟人、學校前後輩、朋友們都在同一區。 我不理解的是，邀請大家來演唱會不是好事嗎？ 我的演唱會門票為什麼要自費購買呢？ 準確來說，每個人只能拿到4張免費票，其他的都要自費購買。」



張度練問續約時怎沒把這條加進去，兩人露出恍然大悟的表情：「忘記了！」Minnie說已錯過談判時機，宋雨琦則表示會跟公司再談談。

影片通過YouTube公開後，很多人留言批評宋雨琦的發言輕率無禮，引起大量爭議，節目組已在昨晚刪除相關片段。

韓國網友評論：

1. 你們的粉絲也是自費買票啊，把粉絲當冤大頭嗎？

2. 藝人真的是天龍人，只想著自己

3. 看來她真的把演唱會當做「自己的」，其他為演唱會工作的人員只是跟班陪襯

4. 太輕率無禮了，腦袋空空

5. 場地租借、妝髮服裝、舞者等等，都是公司出錢啊

6. 當然要自費買票啊，不然你們自掏腰包單獨給親友開演唱會吧

7. 最近演唱會邀請藝人來看是很敏感的話題，估計會被罵很兇了

8. 我還以為她想開免費演唱會... 我看過的演唱會的歌手說的是，即便為了公司和工作人員著想，也不能給人招待券

9. 因為是自己的公演，會這樣想也情有可原

10. 因為那場演唱會的票沒賣光，既然有剩餘的座位，成員自費買一些又有什麼問題？

11. 到頭來，她不是已經花了1000萬嗎？ 可以不用罵了

12. 首先票沒賣光，第二她沒有用職員折扣，無可厚非。 畢竟是在她祖國演出啊，反正剩餘座位也會以熟人招待券的形式送給當地代理公司的職員們

13. 身為粉絲的我都只覺得搞笑而已，為什麼大家那麼生氣呢？ kkk哎呦

14. 我只覺得張度練很搞笑，沒想到大家會開罵...

15. 這番發言確實缺乏思考，但也不至於被罵這麼多吧？

出處：https://theqoo.net/hot/3735712879，https://theqoo.net/hot/3735996442，https://www.youtube.com/watch?v=eh170Gs1qTc&ab_channel=TEO%ED%85%8C%EC%98%A4

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