【韩网热门】i-dle宋雨琦：「我们的演唱会为什么要自费买票？」网意见不一：轻率无礼vs无可厚非

i-dle成员Minnie和宋雨琦近日做客《Salon Drip 2》，说到对公司的期望。 MC张度练提起Minnie自掏腰包1000万韩元邀请100名亲友看演唱会的事，宋雨琦说：「当时有一个Minnie Zone，泰国演唱会时姐姐的家人、熟人、学校前后辈、朋友们都在同一区。 我不理解的是，邀请大家来演唱会不是好事吗？ 我的演唱会门票为什么要自费购买呢？ 准确来说，每个人只能拿到4张免费票，其他的都要自费购买。」



张度练问续约时怎没把这条加进去，两人露出恍然大悟的表情：「忘记了！」Minnie说已错过谈判时机，宋雨琦则表示会跟公司再谈谈。

影片通过YouTube公开后，很多人留言批评宋雨琦的发言轻率无礼，引起大量争议，节目组已在昨晚删除相关片段。

韩国网友评论：

1. 你们的粉丝也是自费买票啊，把粉丝当冤大头吗？

2. 艺人真的是天龙人，只想著自己

3. 看来她真的把演唱会当做「自己的」，其他为演唱会工作的人员只是跟班陪衬

4. 太轻率无礼了，脑袋空空

5. 场地租借、妆发服装、舞者等等，都是公司出钱啊

6. 当然要自费买票啊，不然你们自掏腰包单独给亲友开演唱会吧

7. 最近演唱会邀请艺人来看是很敏感的话题，估计会被骂很凶了

8. 我还以为她想开免费演唱会... 我看过的演唱会的歌手说的是，即便为了公司和工作人员著想，也不能给人招待券

9. 因为是自己的公演，会这样想也情有可原

10. 因为那场演唱会的票没卖光，既然有剩余的座位，成员自费买一些又有什么问题？

11. 到头来，她不是已经花了1000万吗？ 可以不用骂了

12. 首先票没卖光，第二她没有用职员折扣，无可厚非。 毕竟是在她祖国演出啊，反正剩余座位也会以熟人招待券的形式送给当地代理公司的职员们

13. 身为粉丝的我都只觉得搞笑而已，为什么大家那么生气呢？ kkk哎呦

14. 我只觉得张度练很搞笑，没想到大家会开骂...

15. 这番发言确实缺乏思考，但也不至於被骂这么多吧？

出处：https://theqoo.net/hot/3735712879，https://theqoo.net/hot/3735996442，https://www.youtube.com/watch?v=eh170Gs1qTc&ab_channel=TEO%ED%85%8C%EC%98%A4

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