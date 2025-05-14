看「翊頌CP」曹政奭＆田美都在《機智住院醫生生活》對戲！高允貞開心到摀嘴，網友：「根本在演我」

大家在螢幕前也是這樣吧 XD 曹政奭和田美都還聊到翊晙＆頌和的感情狀態！！

上週播出的《機智住院醫生生活》第10集中，由《機智醫生生活》曹政奭（飾演 李翊晙）田美都（飾演 蔡頌和）特別出演。「小粉絲」申始雅（飾演 表南景）表示真的很想見前輩一面，曹政奭就說其實想要早點來拍攝現場的，但比較晚才叫他來。



談到特別出演的感想，曹政奭說：「果然來道現場就像回家一樣，很自在、感覺很好，看到很多令人欣喜的臉龐。」田美都則說：「好像兩種心情同時交織在一起，很熟悉的同時又有點陌生，這種感覺好神奇啊！」



當「翊頌CP」曹政奭和田美都在彩排時，高允貞和申始雅直接開啟觀眾模式，兩人趴在後面觀看，高允貞甚至還開心到摀住嘴巴。花絮曝光後觀眾也紛紛表示：「根本在演我」、「兩位太可愛了」、「好羨慕！我也想要在現場看」、「螢幕前我也是這樣子」、「高允貞完全在演我」、「《機智醫生生活》第三季快點來」等等。



被問到翊晙＆頌和的感情狀態時，兩人一起說：「甜甜蜜蜜！」曹政奭：「有點藍色和紅色交織在一起，現在是紫色。」田美都：「紫色香氣...？」她馬上蔡頌和上身「走音」唱了《紫色香氣》，曹政奭也稱讚「頌和」越來越漂亮，田美都：「好像對我越來越著迷了！」花絮真的好甜啊～～



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