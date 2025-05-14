時隔6年！終於等到《新西遊記7》外傳《去肯亞的三餐》，李壽根、殷志源、曹圭賢飛肯亞拍攝！

羅PD在李壽根、殷志源通過幸運券抽籤獲得冰島極光旅行券後，也遵守了約定！他們要去肯亞看長頸鹿了 XD

今日（14）據韓媒 OSEN 報導，李壽根、殷志源、曹圭賢爲了拍攝《新西遊記》Spin off《去肯亞的三餐》而離開韓國。對此，CJ ENM 旗下的製作公司 egg is coming 方面回應：「羅暎錫PD、李壽根、殷志源、圭賢等確實爲了拍攝去了肯亞。除此之外，其他部分還沒有確定。」



《肯尼亞的三餐》是2019年11月15日播出的《新西遊記7》第4集衍生出來的。當時組隊進行遊戲，優勝者獲得回憶中的抽獎機會，這時與殷志源、李壽根組成一組的曹圭賢選擇自己的出生年份「88」號，姜鎬童還表示：「就應該避免那個的。」沒想到，居然成為預言…曹圭賢真的抽到「入住肯亞飯店與長頸鹿一起用餐。」但後來因爲疫情的關係拍攝推遲，時隔6年終於要兌現了。



另外，製作《去肯亞的三餐》的《新西遊記》系列以2020年下半年播出的第八季爲最後，5年多來一直沒有推出新一季。仍然有很多人在等待《新西遊記9》，因此以《去肯亞的三餐》爲開端，能否正式推出新一季也備受關注。



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