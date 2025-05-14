「浪漫的代名詞」丁海寅＆《外傷重症中心》「黑道」賀營合作Netflix新劇《這糟糕的愛情》首次同框合照公開！

全新浪漫喜劇《這糟糕的愛情》正式確定由丁海寅與賀營主演，並已啟動製作，新鮮組合的浪漫化學反應令人期待～。

《這糟糕的愛情》講述失憶的檢察官高恩世（賀營 飾），與自稱是她男朋友的拳擊教練張泰河（丁海寅 飾）之間，令人心動又黏膩的同居生活。由《你喜歡布拉姆斯嗎》、《與惡魔有約》等作品中展現細膩感性執導風格的導演金將漢執導，劇本則由繼《You Raise Me Up》後時隔四年再度與金導合作的編劇毛智惠執筆，團隊默契十足。



特別是被譽為「浪漫劇高手」的丁海寅，與憑Netflix《外傷重症中心》深受觀眾喜愛、外號「黑道」護理師的賀營搭檔，全新組合引發關注。

▼丁海寅將化身為表面冷漠、內心熱情的「張泰河」，一位曾是前途無量的青少年拳擊選手，卻成為黑道份子，如今脫離組織、在拳擊館擔任教練。在為了徹底退出組織而執行的最後任務中，他遇見了失去記憶的命運初戀高恩世，從此展開一場攸關性命的謊言。



從《經常請吃飯的漂亮姊姊》、《春夜》等真實感十足的愛情作品，到首次挑戰浪漫喜劇便獲得好評的《媽媽朋友的兒子》，丁海寅一再證明他在愛情戲中的實力，此次將以一位為愛不惜一切的炙熱男主角回歸。





▼賀營則飾演患有失憶症、隸屬首爾中央地檢反貪部的檢察官「高恩世」。她憑藉亮眼的辦案成績，深受前輩信賴，是個自帶「懂事、乾脆、俐落、有Sense」特質的菁英檢察官。為了抓住「升官」的絕佳機會，她追查一個暴力組織，卻意外捲入事故。甦醒時，她已在一間位於鄉下、充滿手工麥芽糖工作坊的陌生醫院，面前則出現了自稱是她「男朋友」的張泰河。



賀營將細膩詮釋在「糟糕」人生低谷中，卻又無可救藥被張泰河吸引的高恩世。先前她在《外傷重症中心》中飾演敢言幹練的千薔薇，受到觀眾熱烈喜愛並留下深刻印象，而這次則將透過與眾不同的浪漫喜劇，再次帶來滿滿心動。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞