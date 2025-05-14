时隔6年！终於等到《新西游记7》外传《去肯亚的三餐》，李寿根、殷志源、曹圭贤飞肯亚拍摄！

罗PD在李寿根、殷志源通过幸运券抽签获得冰岛极光旅行券后，也遵守了约定！他们要去肯亚看长颈鹿了 XD

今日（14）据韩媒 OSEN 报导，李寿根、殷志源、曹圭贤爲了拍摄《新西游记》Spin off《去肯亚的三餐》而离开韩国。对此，CJ ENM 旗下的制作公司 egg is coming 方面回应：「罗暎锡PD、李寿根、殷志源、圭贤等确实爲了拍摄去了肯亚。除此之外，其他部分还没有确定。」



《肯尼亚的三餐》是2019年11月15日播出的《新西游记7》第4集衍生出来的。当时组队进行游戏，优胜者获得回忆中的抽奖机会，这时与殷志源、李寿根组成一组的曹圭贤选择自己的出生年份「88」号，姜镐童还表示：「就应该避免那个的。」没想到，居然成为预言…曹圭贤真的抽到「入住肯亚饭店与长颈鹿一起用餐。」但后来因爲疫情的关系拍摄推迟，时隔6年终於要兑现了。



另外，制作《去肯亚的三餐》的《新西游记》系列以2020年下半年播出的第八季爲最后，5年多来一直没有推出新一季。仍然有很多人在等待《新西游记9》，因此以《去肯亚的三餐》爲开端，能否正式推出新一季也备受关注。



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