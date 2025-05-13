羅PD與SEVENTEEN再合作！《NANA民宿》海報＆日程曝光，將在6月2日公開完整版！

羅PD與SEVENTEEN再次合作！讓許多克拉們都相當期待！

《NANA民宿 with SEVENTEEN》展現NA社長（羅暎錫PD）與入住民宿的 SEVENTEEN 4天3夜的住宿記。糊里糊塗入住民宿的成員們和爲他們準備住客專用特別優惠的羅PD，「綜藝化學反應」將帶來充實的趣味。

而 SEVENTEEN 之前出演羅PD執導的多個內容，展現與眾不同的活躍。網路綜藝《出差十五夜2 - SEVENTEEN篇》的8個小插曲累計點擊率超過1億3000萬次。去年公開的《NANA TOUR with SEVENTEEN》刷新 Weverse 內 SEVENTEEN 歷代 VOD 銷量第一的記錄。



為了爲了等待《NANA民宿 with SEVENTEEN》的觀眾們，也將陸續公開各種內容。今日公開了海報，之後還將陸續公開精彩影片、第一集預告、第一集先公開影片。 31日，在 Weverse 購買完整版的購買者可以提前看到 VOD 版本的精彩場面。



另外，SEVENTEEN 將在今年迎來出道10週年，將在出道日（5月26日）發行正規5輯《HAPPY BURSTDAY》，該專輯是結合「Birthday」和「Burst」的名稱，包含預告新出發的訊息。每次發行歌曲都引發熱烈討論的他們，這次會以什麼風格回歸也備受關注！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞