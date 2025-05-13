《我奪走了公爵的初夜》少女時代「徐玄」劇中角色可愛又驚悚？極具挑戰！還分享了決定出演本劇的原因

【最新劇照】少女時代成員「徐玄」將化身為小說中的「背景板配角」，與2PM玉澤演攜手主演奇幻韓劇《我奪走了公爵的初夜》。

即將於6月11日首播的KBS2全新水木劇《我奪走了公爵的初夜》講述一名平凡女大學生的靈魂穿越到羅曼史小說中的配角身上，與執著的男主慶成君（玉澤演 飾）共度一夜後，展開一連串故事的奇幻愛情劇。



劇中，徐玄一人分飾兩角，演出背景為朝鮮時代的小說配角「車善彩」，她擁有顯赫出身與財力，原本是個存在感極低的金湯匙角色。後來，現實中的女大學生K穿越進其身體，讓車善彩煥然一新。對此，徐玄表示：「被角色之間緊湊又帶喜感的互動，以及這個既可愛又時而驚悚的角色魅力所吸引，因此才會決定出演本劇。」



原本默默無名、宛如「背景板」的車善彩，因小說狂粉K的靈魂附身，逐漸變成一位性格迥異的人物。原本只想在最接近主角的旁邊靜靜觀看故事發展的K，卻被捲入意外事件，最終成為劇情的中心人物。

公開劇照中也呈現了從現實女大學生K到小說角色車善彩的轉變歷程。K戴著眼鏡、穿著連帽衫，面無表情地看著網路小說，臉上透露出一成不變日常的無趣；而當她靈魂進入車善彩體內時，則展現出帶著好奇與玩味的微笑，預示將成為劇情轉折的關鍵角色。



徐玄對車善彩的詮釋也相當細膩，她表示：「在現代，車善彩是一個曾被人傷害的角色；但穿越之後，她雖然短暫感到困惑，卻也將其視為人生一次難得的機會。在經歷種種事件後，她逐漸成長茁壯。」因為遇見K的靈魂，車善彩開始了與過去截然不同的人生。

因此，徐玄也特別區分了三種狀態來塑造角色：現實中的K、穿越前的車善彩、以及穿越後變為「主角」的車善彩。她解釋說：「現實中的K雖然帶有些許悲觀，但也充滿人味；穿越前的車善彩則是過著單調又空虛的生活；而穿越後的車善彩則清楚自己身處小說之中，會毫無顧忌地嘗試現實中無法做的事。」她也特別強調了這三種角色狀態之間的表演重點。

《我奪走了公爵的初夜》將於6月11日晚上9點50分正式播出。



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