【韓網熱門】韓平價咖啡品牌代言陣容超豪華！從球星孫興慜到防彈少年團V、GD、金宇彬

近日有網友列舉了韓國4個著名平價咖啡品牌的代言人，每一位都是業界響當當的人物，想必酬勞不菲，立即引起討論。

Mega Coffee - 孫興慜



Compose Coffee - 防彈少年團V



The Venti - G-Dragon



Mammoth Coffee - 金宇彬



韓國網友評論：

1. 代言陣容超豪華耶

2. 代言人完全不是平價，可見還是有得賺

3. 可能有人質疑平價品牌耶用得起代言人嗎，其實代言人的有無和身份影響巨大

4. 孫興慜一進球，人們就去Mega Coffee買咖啡kkk

5. 有看過報導說，Mega Coffee簽孫興慜之後，大叔客戶的銷量有增加kk

6. Compose Coffee門上貼著V的大照片，每次推開門都感覺心情很好kk

7. 因為V才第一次知道Compose這品牌

8. 一開始不懂，後來看到外國遊客在Compose V照片前面拍照，啊~懂了kkk

9. 金宇彬看起來有高級咖啡的感覺

10. The Venti什麼時候從DEX換成GD了？

11. 加盟店主都說代言人效果很讚

12. 為什麼都是男的？

13. 與其花錢請代言人，還不如降低售價

14. 咖啡漲價是因為咖啡豆漲價，跟代言人沒關係啦

15. 就連平價咖啡業界都要靠大牌代言人來互相競爭了，有點苦澀

16. 平價咖啡因為競爭過熱（品牌過多、形象相似、品牌忠誠度低），反而更需要代言人的影響力。 所以店主們都認為，要請就請頂級明星來代言

17. 用這個價位請這樣的代言人，當然值得感謝呀

18. 一般而言，簽了代言人都會推出周邊商品，The Venti也出一些GD周邊吧

出處：https://theqoo.net/hot/3730745797

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