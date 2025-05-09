終於等到《機醫》「翊頌CP」曹政奭＆田美都！將特別出演本週《機智住院醫生生活》，申PD＆羅PD也會登場！

終於等到我們「翊頌CP」了！還有申PD和羅PD也要登場 XD

今日（9）據韓媒 OSEN 報導，本週《機智住院醫生生活》第9～10集「明星PD」申沅昊和羅暎錫、曹政奭和田美都將特別出演。對此，tvN方面也回應：「請通過節目確認。」不過...已經到後半部了，他們應該都要出場了吧 XD

曹政奭在《機智醫生生活》飾演肝膽胰外科副教授李翊晙；田美都飾演神經外科副教授蔡頌和，兩人在大學時期互相暗戀，但因為某些原因彼此都沒有表白，就一直以朋友身份相處了20年。最後...蔡頌和鼓起勇氣告白，兩人也終於在一起，獲得劇迷們的熱烈支持。他們會和住院醫師們結下什麼樣的特別緣分？好期待啊！



申沅昊PD是成功引領作品的導演，也是《機智住院醫生生活》的創作者，他會以什麼角色登場？也備受期待！而羅暎錫PD在《機智醫生生活2》中，飾演李翊晙兒子羽朱的朋友莫奈的爸爸，給觀眾帶來歡笑。



而《機智住院醫生生活》以「鐘路律帝醫院」爲背景，講述經歷試錯後成爲可靠醫生的住院醫師一年後的成長故事。吳怡瑛（高允貞 飾）、表南景（申始雅 是）、嚴在一（姜有皙 飾）、金思備（韓藝智 飾）的成長痛和吳怡瑛和具道圓（鄭準元 飾）的羅曼史備受關注。



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