终於等到《机医》「翊颂CP」曹政奭＆田美都！将特别出演本周《机智住院医生生活》，申PD＆罗PD也会登场！

终於等到我们「翊颂CP」了！还有申PD和罗PD也要登场 XD

今日（9）据韩媒 OSEN 报导，本周《机智住院医生生活》第9～10集「明星PD」申沅昊和罗暎锡、曹政奭和田美都将特别出演。对此，tvN方面也回应：「请通过节目确认。」不过...已经到后半部了，他们应该都要出场了吧 XD

曹政奭在《机智医生生活》饰演肝胆胰外科副教授李翊晙；田美都饰演神经外科副教授蔡颂和，两人在大学时期互相暗恋，但因为某些原因彼此都没有表白，就一直以朋友身份相处了20年。最后...蔡颂和鼓起勇气告白，两人也终於在一起，获得剧迷们的热烈支持。他们会和住院医师们结下什么样的特别缘分？好期待啊！



申沅昊PD是成功引领作品的导演，也是《机智住院医生生活》的创作者，他会以什么角色登场？也备受期待！而罗暎锡PD在《机智医生生活2》中，饰演李翊晙儿子羽朱的朋友莫奈的爸爸，给观众带来欢笑。



而《机智住院医生生活》以「钟路律帝医院」爲背景，讲述经历试错后成爲可靠医生的住院医师一年后的成长故事。吴怡瑛（高允贞 饰）、表南景（申始雅 是）、严在一（姜有皙 饰）、金思备（韩艺智 饰）的成长痛和吴怡瑛和具道圆（郑准元 饰）的罗曼史备受关注。



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