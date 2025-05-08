修羅場預警！「IU、表艺珍、鄭恩地三選一！」李濬榮遭犀利拷問破防，最終告白「和她最自在」

男演員李濬榮出演《屋塔房的問題兒童們》，突遭尖銳提問直冒冷汗！

演員李濬榮近日出演KBS 2TV綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》，在節目中意外遇上突如其來的尖銳提問，緊張得直冒冷汗，展現出難得一見的可愛一面。

憑藉Netflix話題劇《苦盡柑來遇見你》中「金明」（IU 飾）男友一角，李濬榮人氣大漲。 這次他與鄭恩地一同以新劇《24小時健身俱樂部》主演身份登場，不僅大方展現了隱藏的口才，更散發出滿滿魅力。



節目開場時，李濬榮略帶緊張地踏入屋塔房，坦言：「我有點認生，需要花些時間才能跟人熟悉。」率真告白引來現場笑聲。

看到李濬榮本人的MC洪真京驚呼：「真的好帥！」，對他的實物顏值讚不絕口。 作為《苦盡柑來遇見你》的忠實觀眾，洪真京更對他在劇中飾演IU男友的設定感到十分驚訝。李濬榮在節目中也提到自己曾因演出反派角色而產生後遺症，「每次看到洪真京前輩就能喚起好情緒」，引起全場爆笑。 錄製期間，他頻頻朝向洪真京微笑，展現出真摯的粉絲心情。



就在氣氛輕鬆之際，MC們突然向李濬榮拋出敏感提問：「IU、表藝珍、鄭恩地之中，跟誰最合拍？ 」突如其來的問題讓李濬榮當場愣住，陷入苦思後才勉強開口作答，先以「前輩們都讓我很放鬆」打安全牌，卻在主持人逼問「只能選一個」時破防笑喊：「還是恩地姐姐最自在！」鄭恩地也分享了與李濬榮合作的感想，「因為年齡相仿，所以相處非常自然，演戲時也特別輕鬆自在。」



李濬榮透露劇中充滿搞笑破格演出：「有很多需要不顧形象崩潰演出的場面，但正因為大家都能放開來玩，拍攝過程特別有趣。」當被追問「IU是否曾送咖啡車應援」時，他急忙澄清：「那是IU送給《德魯納酒店》導演吳忠煥的！當時我正在拍《我們的浪漫電影》剛好在場，就蹭了杯咖啡還親自道謝了。

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