【官方声明】金秀贤方强烈反驳「证据」：录音是AI生成，被袭照全靠网上搜

5月7日下午，金秀贤及其所属公司Gold Medalist的法律代理人——法律事务所LKB & Partners，对YouTube频道「横竖研究所」（以下简称「横研所」）针对金赛纶遗属的第二次记者会发表的内容进行了强烈反驳。

在当日的正式声明中，金秀贤方面表示，「横研所」所在记者会上宣称获得了与已故金赛纶的录音档案，但经过初步检验，该档案录音被确认为伪造。 金秀贤方面指出，该录音档案是利用AI等技术合成的，并正在进行技术鉴定，并表示会在鉴定结果出炉后立即向公众披露。

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此外，金秀贤方面对「横研所」公开的所谓「袭击照片」也作出了回应。 「横研所」宣称，该照片证明录音提供者是受到Gold Medalist或金秀贤的律师高尚禄的指使而遭到袭击。 对此，LKB强调，该「袭击照片」其实是从网路上轻易搜寻到的，并非所谓的真实证据袭击。 金秀贤方面指出，「横研所」和录音提供者将网路上下载的图片谎称为袭击证据，这是一种无法接受的虚假指控。



金秀贤方面还强调，「横研所」的记者会属於对金秀贤的名誉诽谤、网路跟踪、性犯罪指控以及证据造假等行为的又一次网路攻击。 他们认为，「横研所」此举试图利用伪造的证据来摧毁金秀贤的名誉，并要求对「横研所」的行为进行法律制裁。



金秀贤方面指出，「横研所」的行为不仅是一种新型的犯罪行为，还是利用AI技术制作伪造证据，企图毁坏金秀贤人格的重大犯罪行为，应该依法受到严惩。 Gold Medalist宣布，将根据《跟踪处罚法》和《资讯通讯网路法》中的诽谤罪等相关法规，对「横研所」提起刑事诉讼，并表示将与相关调查机关密切合作，确保「横研所」依法受到惩罚。

金秀贤方的声明摘要：

▼录音档案为伪造：「横研所」宣称的录音档案经技术检验确认为AI合成，金秀贤方面将公开技术鉴定结果。

▼袭击照片为伪造：「横研所」公开的所谓「袭击照片」实为网路下载图片，并非真实袭击证据。

▼强烈反驳网路攻击：金秀贤方面强烈指责「横研所」进行诽谤与证据造假，并计划提起刑事诉讼。

Gold Medalist强调，将依法追究「横研所」的责任，并誓言将此事彻底查明，让所有违法行为受到应有的惩罚。

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