【韓網熱門】男偶像熬到凌晨讀完粉絲推薦的書，只為和她視訊分享心得！網感動驚呼：「跟求婚有何區別」

這位偶像就是NCT WISH栽禧（原名：金垈永 or 金大煐）！有粉絲給栽禧寫信推薦了長篇小說《激流》，栽禧於是自費買來讀，視訊見面會前一天熬夜到淩晨讀完整本書，與粉絲分享心得...

栽禧：「我預感今天視訊通話會見到你，所以昨天本來沒讀完那本書，最後讀完才睡的，一直到淩晨！」粉絲問他最喜歡和不喜歡書中哪些部份，栽禧回答（*涉及劇透的內容先不翻譯哦）：「很多部份都很喜歡，例如書中的語言表達，戰勝痛苦、 最後走出困境的過程。 不喜歡的部份就是他們太經常哭了！」粉絲分享自己的感受，說結尾有點刻意煽情，栽禧大笑表示認同XD這時視訊時間已結束、工作人員將畫面切黑，兩人仍在熱烈交流感想，栽禧還拜託粉絲下次再推薦書籍給他。



韓國網友評論：

1. 天吶，好感動，真的很有誠意

2. 甚至不是收到那本書作為禮物，而是自己去買的...？ 好厲害

3. 這就是愛啊，付出努力和真心

4. 將心比心，即便是朋友、愛人推薦的書都不一定會讀呢...

5. 原來前幾天在Bubble提到的書就是這個啊kkk他說在飛機上讀著讀著昏過去了，但還是讀了超過三分之二，當時還好奇是怎麼回事kkk

6. 栽禧從普通人變成偶像只花了3個月時間，令人難以置信kkk不僅歌舞優秀，還是「Bubble孝子」，經常上線傳訊息

7. 難怪3個月就出道，這樣的人一定會獲得成功

8. 之前在X（Twitter）看過影片，WISH其他成員在粉絲面前發呆什麼也不做，只有他一個人在努力主持、給出反應，真的很有好感

9. 哇，第一次看到這種見面會後記，一般都是說花了很多錢去到現場，只敢問「記得我嗎？ 記得上次講的話嗎？」 ᅲᅲ這種真的太感動了...

10. 這就是人與人之間的尊重

11. 為了和妳聊書而讀完整本書... 這跟求婚有什麼區別呢...

12. 如果我是那位粉絲，就算不再關注K-POP也一輩子不可能脫粉

13. 不過那位粉絲明明不是很喜歡這本書，為什麼還要推薦呢kkk

14. 這位朋友是不是之前在MUSINSA（*韓國網購服飾平台）認真寫購買後記的那位成員？ kk當時好像看到NCT WISH這個名字kkk

15. 就是在MUSINSA寫後記的人無誤kkk作為參考，前兩天他請大家推薦新的Bubble暱稱，有粉絲開玩笑提議「Lv.3 金垈永」（MUSINSA後記被挖出時的暱稱），結果他說現在已經是Lv.5了kkkk

出處：https://theqoo.net/hot/3725657533

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞