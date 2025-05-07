【韩网热门】男偶像熬到凌晨读完粉丝推荐的书，只为和她视讯分享心得！网感动惊呼：「跟求婚有何区别」

这位偶像就是NCT WISH栽禧（原名：金垈永 or 金大煐）！有粉丝给栽禧写信推荐了长篇小说《激流》，栽禧於是自费买来读，视讯见面会前一天熬夜到淩晨读完整本书，与粉丝分享心得...

栽禧：「我预感今天视讯通话会见到你，所以昨天本来没读完那本书，最后读完才睡的，一直到淩晨！」粉丝问他最喜欢和不喜欢书中哪些部份，栽禧回答（*涉及剧透的内容先不翻译哦）：「很多部份都很喜欢，例如书中的语言表达，战胜痛苦、 最后走出困境的过程。 不喜欢的部份就是他们太经常哭了！」粉丝分享自己的感受，说结尾有点刻意煽情，栽禧大笑表示认同XD这时视讯时间已结束、工作人员将画面切黑，两人仍在热烈交流感想，栽禧还拜托粉丝下次再推荐书籍给他。



韩国网友评论：

1. 天呐，好感动，真的很有诚意

2. 甚至不是收到那本书作为礼物，而是自己去买的...？ 好厉害

3. 这就是爱啊，付出努力和真心

4. 将心比心，即便是朋友、爱人推荐的书都不一定会读呢...

5. 原来前几天在Bubble提到的书就是这个啊kkk他说在飞机上读著读著昏过去了，但还是读了超过三分之二，当时还好奇是怎么回事kkk

6. 栽禧从普通人变成偶像只花了3个月时间，令人难以置信kkk不仅歌舞优秀，还是「Bubble孝子」，经常上线传讯息

7. 难怪3个月就出道，这样的人一定会获得成功

8. 之前在X（Twitter）看过影片，WISH其他成员在粉丝面前发呆什么也不做，只有他一个人在努力主持、给出反应，真的很有好感

9. 哇，第一次看到这种见面会后记，一般都是说花了很多钱去到现场，只敢问「记得我吗？ 记得上次讲的话吗？」 ᅲᅲ这种真的太感动了...

10. 这就是人与人之间的尊重

11. 为了和你聊书而读完整本书... 这跟求婚有什么区别呢...

12. 如果我是那位粉丝，就算不再关注K-POP也一辈子不可能脱粉

13. 不过那位粉丝明明不是很喜欢这本书，为什么还要推荐呢kkk

14. 这位朋友是不是之前在MUSINSA（*韩国网购服饰平台）认真写购买后记的那位成员？ kk当时好像看到NCT WISH这个名字kkk

15. 就是在MUSINSA写后记的人无误kkk作为参考，前两天他请大家推荐新的Bubble昵称，有粉丝开玩笑提议「Lv.3 金垈永」（MUSINSA后记被挖出时的昵称），结果他说现在已经是Lv.5了kkkk

出处：https://theqoo.net/hot/3725657533

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