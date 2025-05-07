少女時代和2PM成員再次相遇！漫改劇《我奪走了公爵的初夜》下月11日播出，徐玄＆玉澤演同框照曝光！

又是少女時代遇上2PM成員的組合，這一對也是讓人期待呢！

將在6月11日首播的漫改劇《我奪走了公爵的初夜》講述平凡的女大學生穿越附身在小說中戲份不多的配角身上，無意間與小說的男主角共度一夜，展開的浪漫奇幻劇。



戲劇化後將將原本的歐洲宮廷風改為以朝鮮時代為背景，再加上徐玄和玉澤演的組合，讓許多粉絲相當期待！今日（7）公開劇本閱讀照，徐玄、玉澤演、權韓率、徐范俊、池慧元等主演、李雄熙導演和全善英編劇皆出席。



劇中，徐玄飾演平凡的女大學生，卻在某天附身到正在閱讀的小說中的女配角貴族家的小女兒「車善彩」；玉澤演飾演小說中的男主角慶城君「李范」，他是備受王室寵愛的宗親，被封為當代冷酷的頂級美男，還擁有出眾的武藝。劇本閱讀結束後，徐玄表示：「真的很有意思！每個瞬間都充滿了有趣的場面。」玉澤演也說：「講述的故事和人物關係非常有趣。」讓人更加好奇《我奪走了公爵的初夜》呢！



而《我奪走了公爵的初夜》開始拍攝後曾捲入破壞古蹟爭議，在屏山書院內部拍攝時，幾名工作人為為了掛上燈籠，在木柱上釘了釘子。對此，KBS方面發表正式立場，表示：「不論什麼理由，對於現場發生的情況，KBS都意識到事態的嚴重性，正在討論正確掌握事態和恢復事態的最佳方法。」KBS更表示電視劇中不會出現屏山書院的畫面。

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