【K社韩国小百科】家人无法挑选，但情人可以！韩国社会陷「政治分断」：超7成人拒与异见者共事，宁可单身也不妥协

根据韩国保健社会研究院（以下简称保社研）最新发表的报告指出，韩国民众认为当前最严重的社会冲突来自「政治意识形态的对立」。 在2023年6月至8月期间进行的全国调查中，92.3%的受访者表示，保守与进步之间的政治分歧「非常严重」，较2018年的87.0%更进一步升高。

报告题为《韩国人对社会冲突认知变化的启示》，调查对象为全国3,950名成年民众。 除政治对立外，其他被认为严重的社会冲突还包括正职与非正职劳工之间的矛盾（82.2%）、劳资纠纷（79.1%）、贫富差距（78.0%）、大企业与中小企业之间的冲突（71.8%）、地区间矛盾（71.5%）等。 相较之下，关於住宅拥有者与无房者（60.9%）、世代差异（56.0%）、多元文化冲突（54.1%）与性别冲突（46.6%）的关注程度则相对较低。

政治对立已不再局限於公共领域，更渗透至个人生活。 调查显示，71.4%的受访者不愿与政治立场不同者一同参与市民或社会团体活动；58.2%的人表示，无法与政治立场相左者交往或结婚; 更有33.0%的人甚至不愿与立场不同的朋友一起饮酒聚会。



面对严重的社会分裂，谁应该担起解决的责任？ 56.0%的民众认为应由政府主导，22.0%指出国会与政党，仅9.2%认为应由个人承担。然而，对政府与国会的信任度却不足一半，仅有41.9%与22.6%表示信任。报告呼吁，政府需建立更加完善的法律与制度基础，以因应并管理这些社会矛盾，并强调应促进冲突当事人、利益相关者与市民的参与，共同寻求可持续的解决之道。

此外，相关报导在网路论坛也引发激烈回响，部份网民语气激烈地表达对立立场。有留言直言：「怎么可能跟2投（指在2022年总统选举中投给保守派的选民）谈恋爱？ 连话都不想说。」亦有网民提到：「家人不能选，但情人可以，当然要过滤掉立场错误的人。」另有声音指出：「政治和宗教都是影响人生观的大事，观念不同怎么可能长久相处？」

从留言可见，政治立场的分歧已深刻影响人际关系，乃至於家庭与恋爱选择。 韩国社会正面临前所未有的「政治分断」现象，寻求对话与理解的空间日益缩小。

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