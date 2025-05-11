BTS防彈少年團JIN首試打戲大獲好評，完美展現「一鏡到底」黑幫混戰！網跪求大熒幕出道「Netflix加油」

防彈少年團YT頻道近日更新JIN網路綜藝《奔跑吧碩珍》EP.33，這次的挑戰主題是擔任特技演員，拍攝一鏡到底動作戲。JIN僅學習一天就給出不遜專業的表現，太令人驚艷！

這期標題是「JIN Wick」，明顯模仿《捍衛任務》基努·李維的角色「John Wick」XD節目組請來韓國知名武術導演、曾執導《辣手警探》《太極旗-生死兄弟》等電影的鄭鬥洪，由團隊逐一示範現代、古代、槍戰等動作戲，精彩表現讓JIN「喔喔」地驚呼不斷。



Jin學習如何帥氣地揮拳和踢腿、吊威亞、中槍倒地等等，全部一點就通、試拍一條就過，讓鄭老師高興地說「今天可以早下班了」XD



最終任務是要把以上所有技能串聯起來，一鏡到底！JIN看完示範後感覺難以置信：「太長了吧！難度瞬間提高！」但一開始排練就進度超快，不得不說排練時已經很有氛圍感，Jin的動作舒展瀟灑、富有韻律感，表情也十分到位，鄭老師不斷稱讚「太棒了」~



最後成功拍出長達一分半的一鏡到底打戲，真的跟黑幫電影沒兩樣啊！Jin幹倒Boss後打開箱子看到「可以下班了」字樣，脫力般地倒在地上的模樣也太可愛~鄭老師表示因為Jin跳舞很好，雖然已預想到肢體表現都會不錯，但沒想到會優秀到這個程度，一副很想立即把他挖走的表情XD



防彈的YT頻道單獨公開了這段動作戲4K高清版，引來無數粉絲敲碗他作為演員出道：「我的下巴掉到地上」「不管電視劇還是電影，拜託拍一部吧」「JIN當歌手，碩珍上綜藝，金碩珍就去當演員吧」「這樣的顏值和演技不當演員太可惜，動作戲完全是量身定做」「JIN不拍戲是整個行業的損失」「 拜託Netflix努力爭取一下」。



▽《奔跑吧碩珍》打戲演員篇完整版：



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