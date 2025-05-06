《只要有空，》車勝元竟自曝有掉髮危機！節目中大呼：「孔明有比我受女生歡迎嗎～」後輩急否認

5月6日晚間即將再度回歸的SBS街頭實境綜藝《只要有空，》本季首集將邀請演員車勝元擔任嘉賓，為了戰勝「三災」讓他使出渾身解數，直呼太累了可能要掉髮了。

今天起每週二晚間9點（韓國時間）即將再度為觀眾們送上歡樂的SBS綜藝《只要有空，》，主持人劉在錫與柳演錫將帶領著嘉賓前往拜訪有一小段空閒時間的民眾們，並且合力進行小遊戲贈送禮物給拜訪對象。去年播出了兩季度，一直穩坐同時段節目收視冠軍，成為週二綜藝的最強者，也嚷觀眾們相當期待新的一季播出。



第三季的首度回歸將在今晚登場，邀請到的嘉賓則是《一日三餐》的車勝元以及《在我死前一周》男主角孔明，與其他嘉賓不同，車勝元展現前所未有的輕鬆感，相對於想完成任務而坐立不安的劉在錫以及柳演錫，車勝元更表示自己即使輸掉遊戲也沒有罪惡感，相當超然放鬆的樣子，更令觀眾們期待他的表現。但是當遊戲一開始卻激起了車勝元的勝負慾，從置身事外到過度投入，讓全場氣氛轉為沸騰。



車勝元甚至拿擲骰子沒辦法，還直呼自己今年開始進入「三災」階段，但他幾乎在練習的時候就挑戰成功，他還不忘自嘲「誰叫我是三災人」，勝負慾爆棚的車勝元讓劉在錫哭笑不得，更問車勝元說「哥，你為什麼要那麼認真？」全心全意投入遊戲的車勝元更大呼「今天太累了，感覺回去會掉髮」讓全場笑聲不斷，沒想到帥氣傲嬌的車勝元也有掉髮危機嗎？



節目中車勝元從一登場就與劉在錫的你一言我一語鬥嘴相當有趣，還開玩笑說只要劉在錫一人主持就能獨撐全場，讓柳演錫尷尬笑了起來，車勝元也透露自己正在與柳演錫合作電影拍攝，這是他表現愛意的方式，而非直接稱讚。劉在錫稱讚孔明受到許多女性觀眾們喜愛，車勝元還問「為什麼？有比我更受女性歡迎嗎？」，即將引爆笑點的《只要有空，》將於今晚播出。



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