《弱美男英雄Class 2》厲雲為角色朴厚敏增重10公斤！因自己是第一季粉絲不問細節立即接演！

於4月25日公開上線的《弱美男英雄Class 2》承接第一季劇情，描述在高中挺過霸凌風暴與變質友情的主角延時恩（朴志訓飾），在被迫轉學至新學校銀章高中後，與更強大的惡勢力對抗，同時也遇到了更多同一陣線的好朋友們。而厲雲在劇中演出關鍵性領導人物朴厚敏。

據說厲雲在接到本劇提案時，什麼都沒問就表示希望能演出，因為他表示自己是《弱美男英雄Class 1》的粉絲，所以能夠有機會演出自己喜愛的角色，讓他感到相當開心。厲雲再度看過原創漫畫作品，盡可能最誇張地表現出朴厚敏的正義感與豪爽，以及他的朋友被招惹時的凶狠表情。



厲雲為了演出朴厚敏這個角色，更是從外表改變而增重了10公斤，因為厲雲覺得厚敏必須很有力量，關鍵一擊就要打敗對手，他更透露其實剛拍完《閃亮的西瓜》後就接續拍攝《弱美男英雄Class 2》，當時身材還比較偏瘦，但為了劇中某些動作場面要有力度呈現，他努力增重。並且朴厚敏在第二集以灌籃高手櫻木花道的造型登場，在冬天穿著短褲與拖鞋也是厲雲提出的想法，相當有趣。



《弱美男英雄Class 2》中的朴厚敏除了成為主角延時恩可靠的朋友以外，本身也是個有故事的人，兒時的朴厚敏為了幫助好友那白真（裴奈拏飾）不被惡勢力欺負，於是教他打架，養成實力對抗壞學生，但長大後的那白真卻向黑暗聯盟靠攏，甚至反過來傷害朴厚敏的朋友們，而讓朴厚敏對那白真有種失望又生氣的感覺。這種感覺與第一季當中延時恩與好友吳范碩（洪慶飾）的感受相同，也讓時恩與厚敏的情感連結更深。



而厲雲也解釋了最後的群毆場面，不是為了展現哪一方的實力比較強，而是為了化解自己內心的罪惡感，朴厚敏當時教那白真打架，造成了現在的他，進而傷害了朋友，所以朴厚敏必須打這一仗，是為了給那白真一個交代。厲雲對於角色的解析相當透徹，而他在《弱美男英雄Class 2》的表現也讓觀眾們留下深刻印象，不過他則是相當謙虛的表示，自己還處在未完成的階段，每當到了現場還是很緊張，在表演途中也難免有不順暢的地方，他也期許自己多多累積經歷，日後有進步的空間。

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