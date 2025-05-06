餐飲品牌陷入各種爭議！白種元鞠躬道歉：決定中斷所有演藝活動、將重新整頓＆全部力量都集中在品牌上！

餐飲品牌「The born Korea」代表白種元，之前因出演各種綜藝和擔任《黑白大廚》評審而走紅。

但品牌在最近幾個月裡引發材料含量未達標、違反原產地標記法、違反衛生法、管理人員性騷擾面試等諸多爭議，受到輿論的圍攻。再加上有人爆料白種元在節目作威作福，讓他的好形象急速下降。



白種元今日（6）自己的 YouTube 頻道上公開標題爲《重新開始》的影片。白種元在影片中說：「此前多次集中提出的諸多問題和指責，我通過書面和股東大會進行了道歉。但是今天想通過影片直接低頭跟大家說，這段時間我自己進行深刻的反省，對於公司的各種問題進行了全面檢查，為了重新整頓，現在才站在這裡。」



白種元表示對於品質、食品安全、慶典現場衛生等最近提出的所有問題，正在掌握根本原因並進行改善，並宣佈將把2025年作為The Born Korea 煥然一新的「第二個創業元年」。他更提到：「加盟店主是 The Born Korea 的夥伴和家人，抱著不能丟下加盟店主的想法，除了已經發表的緊急支援對策外，還將實施各品牌的追加支援方案。」

接著，白種元還說：「作為上市企業代表，對於同時進行放送活動的擔憂外，最近還出現『節目作威作福』的可怕疑惑，這也是我的錯，我深刻理解批評我的人的意思。從現在開始，除了正在拍攝的節目外，我將中斷所有演藝活動。」他也承諾作為企業家白種元，會把所有的熱情和全部力量都集中到 The Born Korea，最後也強調：「銘記第一次開小店當天的激動和上市第一天的責任感，只看著加盟店主、股東和顧客，重新開始。」



而白種元的道歉文也 在 the qoo 引發熱議，韓網友議論「《黑白》第二季、《生意天才白社長》這個要出來了」、「爭議爆發後過多長時間，現在才中斷放送？甚至還有正在拍攝的節目？」、「該做的都做完了，宣佈中斷」、「真的太讓人失望了」、「該做的都做完了才中斷的話，何必說中斷呢」、「《黑白》是死也不能放棄的，要想進軍國際市場的話，沒有比那個更出名的了」、「拍攝中的節目除外？別開玩笑了」、「連這個也只是文字遊戲」、「話題性最高的節目不會中斷吧」、「那種水平的人評價真廚師們簡直就是喜劇」等等。

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