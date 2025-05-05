「What the Fat！」《24小時健身俱樂部》鄭恩地接受李濬榮地獄級訓練，遭遇婚禮社死太可怕～
廣告

「What the Fat！」《24小時健身俱樂部》鄭恩地接受李濬榮地獄級訓練，遭遇婚禮社死太可怕～

韓劇   2025年5月5日   星期一13:30   草莓  

（封面圖源：Viu@《24小時健身俱樂部》截圖）

《24小時健身俱樂部》上週播出首週，第二集接續第一集內容，第二集爆笑程度更上層樓，收視持平1.8%。

*回顧第一集：
‎〈有夠犧牲！《24小時健身俱樂部》李濬榮爆笑演出肌肉男，鄭恩地增肥9公斤！收視惜1.8%開跑〉‎

都賢仲（李濬榮 飾）這「健身狂魔」對健身和飲食控管相當堅持，視脂肪和高熱量食物為邪惡，看到李美蘭（鄭恩地 飾）的體脂肪比例又嚇到喊出：「What the Fat！」為了幫助李美蘭短時間瘦身以參加婚禮，開始替她魔鬼訓練，劇情瞬間變成健身版《與神同行》。
（圖源：Viu@《24小時健身俱樂部》截圖）（圖源：Viu@《24小時健身俱樂部》截圖）

此集還有一些搞笑情節成為亮點，如都賢仲為阻止李美蘭吃垃圾食物讓她吃自己拳頭，要李美蘭挽著自己的手竟是測試她手臂力量是否能抗衡……最爆笑的是，李美蘭好不容易穿得美美的出席婚禮卻「社死」，誤穿妹妹的情趣禮服，而都賢仲男友力十足地掩護，竟也是又一次社死！

（圖源：Viu@《24小時健身俱樂部》截圖）（圖源：Viu@《24小時健身俱樂部》截圖）

那麼難堪地離場，下集預告都賢仲還對李美蘭說了「毀掉你的是你自己」！？李美蘭說他沒同理心，他又說：「如果我有同理心的話，你就會長肌肉了嗎？」李美蘭因此跳槽更大家的健身房。都賢仲見生意被搶走，決心搶回來並請李美蘭回歸。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 「What the Fat！」《24小時健身俱樂部》鄭恩地接受李濬榮地獄級訓練，遭遇婚禮社死太可怕～
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手