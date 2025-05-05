《機醫》張冬天在《機智住院醫生生活》驚喜登場，竟然是他的「初戀」！和安政源甜蜜通話♥吸引視線

4日播出的《機智住院醫生生活》第8集中，在《機智醫生生活》飾演張冬天的申鉉彬也登場啦！

當天，嚴在一（姜有皙 飾）和平時不同，看著鏡子整理頭髮，注重外貌打扮的樣子，表南景（申始雅 飾）對於他意外的樣子感到驚訝。對此，嚴在一表示他的初戀要請他吃飯，他說：「我高中的家教老師，以前我真的很喜歡她，我是因為她才唸醫學院的。」



之後嚴在一看到張冬天（申鉉彬 飾）高興地打招呼說：「姐姐！」當被問到：「你是特意來和我一起吃飯的嗎？」時，張冬天回答說：「不是！我是因為博士論文進度來見教授的，因爲來得比較早，想起你每次都約我見面。」



張冬天也表示看到嚴在一穿醫生袍的樣子很神奇，嚴在一就說：「如果不是你的話，我應該當不了醫生。」張冬天也回應說：「要不是有當你家教的薪水，我應該也無法畢業。」 嚴在一雖然對張冬天依然表現出了好感，但……緊接著聽到張冬天有男朋友的消息後，他露出不高興的表情，張冬天講電話的表情真的好可愛 XD



張冬天和安政源（柳演錫 飾）在《機智醫生生活》飾演情侶，受到許多觀眾的喜愛，因為「政源」在韓語中和「庭院」同音（정원），還有著「Winter Garden」或「冬天庭院」的 CP 名，希望可以快點看到《機智醫生生活》第三季啊！而《機智住院醫生生活》也刷新自身最高收視，期待之後的劇情啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞