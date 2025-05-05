掛在韓網熱搜的「徐敏在」到底是誰？昔日「工科女神」如今醜聞纏身：從吸毒、威脅到未婚懷孕風波，形象崩塌

曾被譽為「完美女兒」的徐敏在（改名後為徐恩祐），如今再度捲入爭議核心。

透過Channel A戀愛實境節目《Heart Signal 3》嶄露頭角的她，先前因涉毒、報復性色情影片（Revenge Porn）威脅疑雲備受爭議，而近日又因未婚懷孕主動公開戀情細節，甚至曝光對方姓名與私人信息，引發外界熱議。

徐敏在的爆料始於本月2日，她透過個人SNS上傳了一張超音波照片，並寫下「恭喜你當爸爸了」的文字，接著上傳與男友A某的合照，彷彿宣布結婚一般，但隨後揭示其真實用意——這其實是一場針對失聯戀人的公開警告。



之後，徐敏在陸續曝光與A某的簡訊對話紀錄、約會照片，甚至揭露對方的真名、學號及家人背景，爆料程度持續升級。她在貼文中寫道：「你就這樣一直逃避嗎」、「怎麼能這麼不負責任地讓我懷孕後就丟下我」、「救救我吧」等訴求，還直接公開A某的住處與公司名稱，舉止引發爭議。

對此，徐敏在表示自己已收到對方以「跟蹤」為由提告的通知，但她強調：「我唯一想要的是討論孩子出生與撫養的問題」，表達自身的委屈。不過，男方A某方面則做出了截然不同的回應。A某的律師表示：「從未逃避過責任」，反指徐敏在「反覆進行過度聯絡、限制自由及施暴行為」。 雙方各執一詞，事件有可能發展為法律訴訟。



徐敏在一再因私生活風波登上媒體版面，讓曾經對她抱有好感的大眾感到震驚。2020年出演節目時，她曾以「理工女神」之姿備受矚目——畢業於仁荷大學機械工程系，進修於漢陽大學研究所，還曾參加「大學小姐」及「慶北小姐」選拔賽，並以「大型企業首位女性維修技師」的特殊經歷廣受關注，堪稱擁有完美履歷的話題人物。

然而，如此光鮮的背景隨著一連串爭議迅速崩塌。2022年，徐敏在曾在SNS上揭露與歌手南太鉉共同吸食毒品的行為，甚至公開寫下「我和南太鉉都是毒蟲」、「我們吸了冰毒」等過激言論，造成社會震撼。事後她因涉嫌吸毒被起訴，最終被判處10個月有期徒刑，緩刑2年。



雖然她徐敏在通過住院戒毒、改名、進入神學研究所等行為試圖展現悔意，但隨後又因對南太鉉提出「報復性色情影片」的威脅指控，再次捲入風波，難以擺脫爭議的陰影。當時，徐敏在透過SNS自爆遭到前男友南太鉉的約會暴力，對方通過發送私人照片等行為對其進行威脅，她被迫簽署了一份不進行刑事和民事訴訟的協定書，南太鉉急速澄清，但未能打消民眾們的疑慮。

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