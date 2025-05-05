挂在韩网热搜的「徐敏在」到底是谁？昔日「工科女神」如今丑闻缠身：从吸毒、威胁到未婚怀孕风波，形象崩塌

曾被誉为「完美女儿」的徐敏在（改名后为徐恩佑），如今再度卷入争议核心。

透过Channel A恋爱实境节目《Heart Signal 3》崭露头角的她，先前因涉毒、报复性色情影片（Revenge Porn）威胁疑云备受争议，而近日又因未婚怀孕主动公开恋情细节，甚至曝光对方姓名与私人信息，引发外界热议。

徐敏在的爆料始於本月2日，她透过个人SNS上传了一张超音波照片，并写下「恭喜你当爸爸了」的文字，接著上传与男友A某的合照，彷佛宣布结婚一般，但随后揭示其真实用意——这其实是一场针对失联恋人的公开警告。



之后，徐敏在陆续曝光与A某的简讯对话纪录、约会照片，甚至揭露对方的真名、学号及家人背景，爆料程度持续升级。她在贴文中写道：「你就这样一直逃避吗」、「怎么能这么不负责任地让我怀孕后就丢下我」、「救救我吧」等诉求，还直接公开A某的住处与公司名称，举止引发争议。

对此，徐敏在表示自己已收到对方以「跟踪」为由提告的通知，但她强调：「我唯一想要的是讨论孩子出生与抚养的问题」，表达自身的委屈。不过，男方A某方面则做出了截然不同的回应。A某的律师表示：「从未逃避过责任」，反指徐敏在「反覆进行过度联络、限制自由及施暴行为」。 双方各执一词，事件有可能发展为法律诉讼。



徐敏在一再因私生活风波登上媒体版面，让曾经对她抱有好感的大众感到震惊。2020年出演节目时，她曾以「理工女神」之姿备受瞩目——毕业於仁荷大学机械工程系，进修於汉阳大学研究所，还曾参加「大学小姐」及「庆北小姐」选拔赛，并以「大型企业首位女性维修技师」的特殊经历广受关注，堪称拥有完美履历的话题人物。

然而，如此光鲜的背景随著一连串争议迅速崩塌。2022年，徐敏在曾在SNS上揭露与歌手南太铉共同吸食毒品的行为，甚至公开写下「我和南太铉都是毒虫」、「我们吸了冰毒」等过激言论，造成社会震撼。事后她因涉嫌吸毒被起诉，最终被判处10个月有期徒刑，缓刑2年。



虽然她徐敏在通过住院戒毒、改名、进入神学研究所等行为试图展现悔意，但随后又因对南太铉提出「报复性色情影片」的威胁指控，再次卷入风波，难以摆脱争议的阴影。当时，徐敏在透过SNS自爆遭到前男友南太铉的约会暴力，对方通过发送私人照片等行为对其进行威胁，她被迫签署了一份不进行刑事和民事诉讼的协定书，南太铉急速澄清，但未能打消民众们的疑虑。

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