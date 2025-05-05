《比天堂還美麗》金惠子現實與角色交錯！天堂門口的約定：深情懷念亡夫，只求能守在他身邊

在最近熱播的電視劇《比天堂還美麗》中，金惠子深情演繹60年如一日照顧癱瘓丈夫的角色，打動無數人心。 更讓人動容的是，現實中的她，卻是被丈夫細心呵護、寵成公主，戲裡戲外的人生交錯，也為這部她人生最後的作品增添了溫柔光芒，也讓無數觀眾回憶起2023年1月她曾作客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，提及去世多年的亡夫，一度淚灑現場。

當年的節目中話題轉向1998年因癌症離世的丈夫，金惠子哽咽地說：「他已經過世很久了，是因癌症去世的。 臨終前還擔心我『沒了我怎麼辦』。 我自己也上過學，但漢字寫得不好，都是他幫我寫結婚、喪事用的漢字信封。 我說『沒有你怎麼辦』，他還在病中寫了好多給我。 其實，我只是想對他說『沒有你我不行』。」



金惠子還分享丈夫每天下班回家，都會問她想吃什麼，「我說想吃血腸，他就特地去高級餐廳買來。 但我又撒嬌說想吃市場的血腸，他又出去買，還以為只是去散步，沒想到是特地跑市場買回來。」她細數丈夫的細心愛護，滿臉溫柔。



最後金惠子紅著眼眶說：「他是對我最好的人。 大我11歲，卻總把我當小孩疼愛。 現在我想成為他的『姊姊』，好好照顧他。」她又自責地說：「我太過分了，應該去不了天堂。 只能祈求讓我站在天堂門口，因為我的丈夫那麼好，一定在天堂。 我要對他說『對不起，我太壞了』。」話雖如此，她又淡淡一笑說：「不過，死後真的還有那樣的地方嗎？」思念之情，令人動容。



유퀴즈 보는데 김혜자 선생님 죽으면 천국은 못 가더라도 천국 문 앞까지는 가게 해달라 기도하신대

먼저 가신 남편한테 말만 전할 수 있게

사랑이란 뭘까...군말없이 먹고 싶다는 순대 사러 다시 나가는 것도...한자 잘 못쓰는 아내 걱정에 죽기 전에 축의, 부의 봉투 왕창 써놓는 것도..ㅜ pic.twitter.com/MhBwpbcSlk — kiya (@kyakyakya987) January 11, 2023

此外，《比天堂更美麗》講述的是80歲的海淑，在天堂意外重逢年輕版丈夫高樂俊，展開一段橫跨生死、感人至深的現代奇幻愛情故事。



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