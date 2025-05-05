《比天堂還美麗》金惠子現實與角色交錯！天堂門口的約定：深情懷念亡夫，只求能守在他身邊
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《比天堂還美麗》金惠子現實與角色交錯！天堂門口的約定：深情懷念亡夫，只求能守在他身邊

明星   2025年5月5日   星期一09:50   Tracy  

（封面圖源：jtbc《比天堂還美麗》）

在最近熱播的電視劇《比天堂還美麗》中，金惠子深情演繹60年如一日照顧癱瘓丈夫的角色，打動無數人心。 更讓人動容的是，現實中的她，卻是被丈夫細心呵護、寵成公主，戲裡戲外的人生交錯，也為這部她人生最後的作品增添了溫柔光芒，也讓無數觀眾回憶起2023年1月她曾作客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，提及去世多年的亡夫，一度淚灑現場。

當年的節目中話題轉向1998年因癌症離世的丈夫，金惠子哽咽地說：「他已經過世很久了，是因癌症去世的。 臨終前還擔心我『沒了我怎麼辦』。 我自己也上過學，但漢字寫得不好，都是他幫我寫結婚、喪事用的漢字信封。 我說『沒有你怎麼辦』，他還在病中寫了好多給我。 其實，我只是想對他說『沒有你我不行』。」
（圖源：tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖）

金惠子還分享丈夫每天下班回家，都會問她想吃什麼，「我說想吃血腸，他就特地去高級餐廳買來。 但我又撒嬌說想吃市場的血腸，他又出去買，還以為只是去散步，沒想到是特地跑市場買回來。」她細數丈夫的細心愛護，滿臉溫柔。
（圖源：jtbc《比天堂還美麗》）

最後金惠子紅著眼眶說：「他是對我最好的人。 大我11歲，卻總把我當小孩疼愛。 現在我想成為他的『姊姊』，好好照顧他。」她又自責地說：「我太過分了，應該去不了天堂。 只能祈求讓我站在天堂門口，因為我的丈夫那麼好，一定在天堂。 我要對他說『對不起，我太壞了』。」話雖如此，她又淡淡一笑說：「不過，死後真的還有那樣的地方嗎？」思念之情，令人動容。

此外，《比天堂更美麗》講述的是80歲的海淑，在天堂意外重逢年輕版丈夫高樂俊，展開一段橫跨生死、感人至深的現代奇幻愛情故事。
（圖源：스튜디오 피닉스, SLL）

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