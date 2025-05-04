《Biong Biong地球娛樂室3》四姐妹硬拗「拍手」也是一種運動！大家覺得呢？是運動 VS 才不是XD

各位～請問拍手也是一種運動嗎！？在四姐妹（李恩智、MIMI、李泳知、安俞真）還有SEVENTEEN心中，「拍手」當然是一種運動，為什麼這麼說呢～～～。

《Biong Biong地球娛樂室》第三季第2集遊戲環節依舊熱烈，這次羅PD出題「初聲遊戲」讓四位成員們猜，以「運動」為主要方向，答出來的單詞不能偏離這個類型太遠，同時也考驗著她們硬拗的功力...。

▼第2集：四姐妹硬拗拍手也是一種運動！（片源：friDay影音）



前面答案「排球」、「棒球」、「籃球」等答案都相當順利，結果安俞真看到「初聲題目」後，大聲回答「拍手（박수）」引發全場大笑，但李恩智一秒都沒遲疑的出面辯護：



李恩智：「怎麼了？運動時要拍手啊！拍手！」

李泳知：「拍手也是一種運動啊～，我是說認真的。」

MIMI：「你不知道這個動作嗎？」學公園長輩前後拍手。





羅PD問：「那我請問...常拍手的話，身體哪個部位會...」

安俞真：「血液循環會變好。」

李恩智：「橫膈膜會打開。」

李泳知：「連耳蝸都會一震一震的。」

李恩智：「長輩們也常做拍手操啊。」繼續學山泉附近的長輩前後拍手。



羅PD：「那我先算妳們答對吧！」結果被說服了XD



▼ 還有 SEVENTEEN 的名曲〈CLAP〉（拍手）加持，這個答案又合理多了～。



看完解釋，大家覺得拍手是不是運動的一種呢？（身為台灣人，我真的經常看到長輩公園散步時這麼做，拍手也是運動的一種啊！＋1）

▼第1集：李泳知沒聽過「前男友多士」暴怒吐槽片段太爆笑！逢星期六深夜於「Viu」上線。



▼第2集：猜歌環節也有出現SEVENTEEN的題目喔！泳知一直沒跳到killing part快氣死！XD（片源：friDay影音）



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