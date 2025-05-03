姜栋元继全智贤《暴风圈》又接新剧！联手《泪之女王》编剧《苦尽柑来遇见你》导演，「抄袭」标签惹担忧

据韩媒Maxmovie独家报导，演员姜栋元将与《苦尽柑来遇见你》金元锡导演、《泪之女王》朴智恩编剧合作打造新剧，结合爱情与古装元素，姜栋元本人也参与了企划和制作工作，具体内容和标题仍在保密阶段。

姜栋元外形帅气、家境优渥、理科学历也很加分，凭电影《爱上蛋白质女孩》进入公众视线后，多年来一直在韩国享有很高人气，与玄彬、孔刘、苏志燮一起被戏称为韩国「四大公共财产」。



金元锡导演曾执导《我的大叔》《苦尽柑来遇见你》《未生》《成均馆传说》等优质韩剧，朴智恩编剧也曾执笔《泪之女王》《爱的迫降》《蓝色海洋的传说》《来自星星的你》等大名鼎鼎的作品，创作班底可谓强强联手，令人无法不期待。

但问题在於，朴智恩编剧不止一次卷入抄袭争议，包括《来自星星的你》《蓝色海洋的传说》《爱的迫降》都先后被多名漫画家、作家、编剧志愿生指控抄袭，早已风评欠佳。 这一次与姜栋元合作，也让网友担心连累姜栋元卷入抄袭作品。



姜栋元近几年专注於电影领域，接连拍摄了《婴儿转运站》《超完美暗杀队》《战，乱》等作品，去年开始与全智贤合作主演Disney+新剧《暴风圈》。 目前正在拍摄电影《Wild Sing》，饰演过气的混声舞蹈组合队长，一旦杀青就将投入新剧。



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