【韓網熱門】百想藝術大賞「女藝人人氣賞」投票掀造假疑雲！網友：不如取消吧

第61屆百想藝術大賞的「PRIZM人氣獎」投票正在進行中，期間卻爆出了非法投票疑雲。

百想藝術大賞方面宣布，從本月23日中午12點（韓國時間）起至5月2日下午4點，將進行為期10天的人氣獎投票。 電視與電影部門各選出35位男、35位女候選人，最終將各選出得票最多的男、女藝人授予PRIZM人氣獎。

這次投票自開啟以來，部份粉絲間的激烈拉票對決便成為話題，尤其女子人氣獎競爭聚焦於金惠奫、惠利與IU三人之間。網路上有聲音指出，與過去五年的百想人氣獎最終票數相比，今年的數據異常飆升，由此懷疑存在使用「巨集程式（Macro）」的情況。 甚至還有粉絲上傳了疑似某個粉絲團實際使用「Marco」程式投票的影片作為證據。「Marco」是一種能夠自動執行重複動作的程式，亦即不是人工點擊，而是透過電腦反覆進行自動投票的行為。



初期排名為：第1名惠利、第2名IU、第3名金惠奫; 但目前排名已變動：第1名金惠奫（約496萬票）、第2名惠利（約492萬票）、第3名IU（約319萬票）。這樣的票數與男藝人候選人間的差距也十分懸殊。 例如金惠奫主演《背著善宰跑》中的搭檔邊佑錫目前雖為男子組第一，票數僅有154萬票，與金惠奫相比落後超過3倍。

目前百想人氣獎的前3名候選人全都受到質疑。 據悉，百想主辦方也已經意識到情況，並強化了投票保安措施。 不過，主辦單位是否會對這起非法投票疑雲公開表態，以及未來的得獎人選是否會因此受到影響，仍備受關注。

韓國網友評論：

1. 百想應該要出面表態了吧？

2. 這種事情也能上新聞啊......

3. 金惠奫變成第一名了哈哈哈

4. 機器人人氣獎

5. 百想快點把機器人票篩掉吧

6. 那三人的票加起來都快比韓國總人口多了，到時候領獎感言會很精彩吧

7. 就連小型選秀或歌手頒獎也會處理機器人問題，百想別裝沒看見，快處理啊

8. 金惠奫、惠利、IU都是非法機器人的受益者吧

9. 既然都上新聞了就該採取措施了，以前也有機器人爭議，但這次真的是歷代級的詭異，居然完全放任不管，真是讓人受夠了

10. 其他頒獎都會回應、篩選，為什麼百想什麼都不做？ 現在就算晚了也應該立刻採取措施啊，讓這種機器人戰爭持續下去真的很詭異，對誰都沒有好處

11. 但如果百想一貫裝聾作啞也沒用，到頭來只會讓得獎者變得丟臉

12. 用機器人衝人氣，然後嗨到四處挑釁，簡直無語，這麼大規模的擾民行為打算怎麼收拾？

13. 乾脆廢掉這個獎算了

14. 聽說去年男演員那邊也用機器人？ 這是傳統了嗎

15. 應該是有精神狀況的粉絲在搞吧，真的噁心到不行

16. 明明都被發現是在刷票了，還分成更加激烈地繼續刷的那邊和停止的那邊，對比好明顯ᄏᄏᄏᄏ

17. 錯的是用機器刷票的人，人氣獎有什麼罪

18. 看打電話去百想的人的回饋，感覺可能會有些行動，但真的太慢了，這投票不是到2號嗎

19. 惠利第一的時候只報導她拿第一的新聞，結果排名一變馬上就出刷票新聞是怎樣ᄏᄏ

20. 要用機器刷才會出現那種數據

21. 乾脆改成付費投票好了... 每人捐1000韓元幫助弱勢怎麼樣

22. 男演員第一名應該也刷票了吧.. ᄏ不可能只有女演員那邊刷

原文：https://theqoo.net/square/3715391956

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