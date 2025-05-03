又一精彩跨國組合！BLACKPINK的Lisa與Maroon 5（魔力紅）合作推出新歌〈Priceless〉無價MV公開

人氣女團BLACKPINK成員Lisa與美國流行樂團Maroon 5（魔力紅）攜手合作，消息一出立刻引發粉絲們熱烈關注。（快來聽！！）

樂團 Maroon 5 宣佈與Lisa共同推出全新單曲〈Priceless〉（無價）。這首單曲是Maroon 5即將發行的全新正規專輯的首波先行公開歌曲。透過這次的新歌，他們回歸了Maroon 5一貫的音樂風格，展現出更深層次的音樂面貌。

▼Maroon 5 先行曲〈Priceless〉ft. LISA 公開MV：



最值得一提的是，〈Priceless〉是Maroon 5首次與K-POP藝人合作的歌曲。透過與Lisa的合作，團隊展現出不僅要吸引韓國樂迷，更要感動全球粉絲的決心。



此外，Maroon 5除了發行新曲之外，也計劃於今年推出新專輯並展開世界巡迴演出，透過多樣的音樂活動與粉絲見面。

而Lisa近日被入選為美國Gold House「百名亞太領袖」！官方表示她不僅作為成員很成功，作為SOLO藝人也打破多項全球紀錄，還出演了HBO影集《白蓮花大飯店》、在Coachella科切拉音樂節上帶來個人首秀無比精彩，成績十分亮眼。

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